العدل والقسط والظلم.. مصطلحات شرعية تعرف على الفرق بينها

محمد شحتة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن العدلُ قضيةٌ عظمى عليها قام المُلك، وهو خُلُقٌ إسلاميٌّ رفيع، حثَّ عليه الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز، وفي سنة النبي الكريم صلوات الله عليه وسلامه.

معنى العدل

وأضاف علي جمعة، في منشور على فيس بوك، أن العدل خلافُ الجور، وهو في اللغة: القصد في الأمور، وهو عبارة عن الأمر المتوسِّط بين طرفَي الإفراط والتفريط. ورجلٌ عدل: بين العدل.

وأوضح أن العدالة: وصفٌ بالمصدر، معناه ذو عدل. والعدل يُطلق على الواحد والاثنين والجمع، ويجوز أن يُطابق في التثنية والجمع، فيقال: عدلان، وعدول، وفي المؤنثة: عدلة.

وأشار إلى أن العدالة: صفةٌ توجب مراعاتُها الاحترازَ عما يُخِلّ بالمروءة عادةً في الظاهر، والعدل في اصطلاح الفقهاء: من تكون حسناته غالبة على سيئاته، وهو ذو المروءة غير المتَّهَم.

معنى القسط

أمّا القسط في اللغة: فهو العدل والجور، فهو من الأضداد. وأقسط بالألف عدل، فهو مُقسِط إذا عدل؛ فكأنّ الهمزة في "أقسط" للسلب، كما يقال: شكا إليه فأشكاه. فقَسَط وأقسط لغتان في العدل، أمّا في الجور فلغة واحدة، وهي "قَسَط" بغير ألف. والقسط بإطلاقيه أعمُّ من العدل.

أما الظلم: هو الجور ومجاوزة الحد. ومنه قول النبي في الوضوء: «فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم». وهو عند أهل اللغة وكثير من العلماء: وضع الشيء في غير موضعه المختصّ به.

وذكر علي جمعة، أن الظلم في الشرع: عبارة عن التعدي من الحق إلى الباطل.

وقد نقل الفقهاء وجوبَ العدل في القول والفعل، وفي الأمور كلها: من حاكم ومحكوم، وشاهد، وكاتب، وكل فئات المجتمع مطالَبة بالعدل مع الآخرين ومع أنفسهم. والعدل واجب، والظلم محرَّم بلا خلاف بين جميع الفقهاء. وقد دلّ على هذا الحكم كثيرٌ من الآيات والأحاديث.

فمن نصوص القرآن الكريم: الأمرُ الصريح المطلق بالعدل في كل الأمور، كما قال سبحانه:
{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } [النحل : 90]، وفي قوله: { فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ [الحجرات : 9].

