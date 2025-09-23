مدبولي من أمريكا: مصر ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتنظيم مؤتمر حل الدولتين في نيويورك بالامم المتحدة، لافتا ان مصر قادت منذ اكثر من ٤٠ عاما عمليات السلام في غزة.

وأضاف مدبولي أنه لا استقرار للشرق الاوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وأن وجود شرق أوسط آمن ومستقر هو ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والاستقرار، كما أن الامن لن يتحقق لاسرائيل من خلال القوة العسكرية ومحاولة فرض الامر الواقع .

واشار الي ان حل الدولتين ليس مجرد التزام اخلاقي وانما ضرورة امنية، مؤكدا إدانة مصر الكاملة للعدوان الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية.

وتابع مدبولي ان اعتماد الجمعية العام للامم المتحدة حق فلسطين في اقامة دولتهم يمثل لحظة تاريخية لتلبية حق الشعب الفلسطيني لذلك نأمل بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأشار الى أن مصر مستمرة في بذل كل الجهد لوقف إطلاق النار في غزة مشيرا الى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني مؤكدا على رفض مصر بصورة حاسمة اي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.

وتابع أنه من الواجب وقف حمام الدم في غزة، مؤكدا أن مصر ستقوم باستضافة المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في غزة، وأدعو الشركاء للمشاركة في إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال كلمة مصر في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين بالامم المتحدة بنيويورك.