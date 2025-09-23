مدبولي من أمريكا: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتنظيم مؤتمر حل الدولتين في نيويورك بالامم المتحدة لافتا ان مصر قادت منذ اكثر من ٤٠ عاما عمليات السلام في غزة.

وأضاف مدبولي أن لا استقرار للشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية لافتا أن وجود شرق أوسط آمن ومستقر هو ضمان الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والاستقرار كما أن الأمن لن يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية ومحاولة فرض الأمر الواقع .

وأشار إلى أن حل الدولتين ليس مجرد التزام أخلاقي وإنما ضرورة أمنية، مؤكدا إدانة مصر الكاملة للعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وتابع مدبولي أن اعتماد الجمعية العام للأمم المتحدة حق فلسطين في إقامة دولتهم يمثل لحظة تاريخية لتلبية حق الشعب الفلسطيني لذلك نأمل بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأشار إلى أن مصر مستمرة لبذل كل الجهد لوقف إطلاق النار في غزة مشيرا إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني مؤكدا علي رفض مصر بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.

وتابع أنه من الواجب وقف حمام الدم في غزة، مؤكدا أن مصر ستقوم باستضافة المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في غزة لضمان حق الشعب الفلسطين في أرضه وأدعو الشركاء المشاركة في إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال كلمة مصر في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين بالأمم المتحدة بنيويورك.