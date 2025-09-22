رئيس البرازيل: ما يحدث في غزة إبادة جماعية

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا داسيلفا، إن ما يحدث في غزة إبادة جماعية، فلا شيء يبرر استهداف المدنيين.

ووجه الرئيس البرازيلي، الشكر لكل من السعودية وفرنسا على إقامة مؤتمر حل الدولتين، وكذلك للدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، “أُعلن أن فرنسا من اليوم أصبحت تعترف بدولة فلسطين”.

وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حان وقت الإفراج عن الرهائن ووقف حرب غزة.

وأضاف ماكرون: وعد دولة فلسطين لا يزال غير مكتمل منذ 10 سنوات، وذلك خلال مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، أكد سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العريش في شهر أبريل الماضي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعبت دورا مهما في تشكيل قناعة ماكرون في الوصول إلى القرار التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والذي سيتم مساء اليوم الإثنين بنيويورك.

وسلَّط شوفالييه الضوء- في لقاء مع عدد محدود من المحررين الدبلوماسيين اليوم الإثنين- على إعلان ماكرون في أبريل الماضي بخصوص الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما جرى بين ليلة الثامن وصبيحة التاسع من أبريل خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر.

وذكَّر بأن إعلان اعتزام باريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية جرى خلال التصريحات التي أدلى بها الرئيس ماكرون للصحفيين على متن طائرته خلال عودته من القاهرة.