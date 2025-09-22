رئيس الوزراء يحضر المؤتمر الدولى رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية

حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل المؤتمر الدولى رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين بمبنى الأمم المتحدة فى نيويورك.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان قد حضر اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ30 للمؤتمــر العالمي الرابع للمــرأة، الذي يقام تحت شعار: "إعادة الالتزام وتوفير الموارد وتسريع تنفيذ إعلان ومنصة عمل بكين لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات"، وذلك بحضور السفير/ أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ 80، تحت شعار "معا أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".

ويهدف الاجتماع إلى استعراض التقدم المحرز منذ مؤتمر بكين التاريخي عام ١٩٩٥، وتسليط الضوء على الإنجازات والممارسات الفضلى والفجوات والتحديات المستمرة في مسيرة النهوض بالمساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي.

ويبرهن الاحتفاء بالذكرى الـ 30 لوثائق بكين على استمرار الالتزام الدولي بحماية وتعزيز حقوق المرأة، بالتكامل مع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.