طريقة نوم النبي.. كيف كان ينام خير البشر؟

يبحث كثيرون عن طريقة نوم النبي من أجل الاقتداء به، وقد بيّن الرسول عددا من الخطوات التي كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليها عند النوم ويمكن أن نلخصها في السطور التالية من هذا التقرير.

طريقة نوم النبي

طريقة نوم النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل في:

أولاً: ومن طريقة نوم النبي أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد النوم ينفض الفراش الذي ينام عليه 3 مرات.

ثانيًا: كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام على شقه الأيمن

ثالثًا: وكان النبي يضع يده اليمنى تحت خده وينام باتجاه القبلة

رابعًا: قبل أن ينام يدعو دعاء النوم "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي بكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لَهَا، وإنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بما تَحْفَظُ به عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ"

خامسًا: من طريقة نوم النبي أنه يأوي إلى فراشه يجمع كفيه فينفث فيهما ثم يقرأ سورة الإخلاص والمعوّذتين ويمسح بيديه على جسده

سادسًا: وكان عليه الصلاة والسلام ينام في أول الليل ويقوم آخره

كيف كان ينام النبي؟

وعن إجابة سؤال كيف ينام النبي؟ فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إلى فِرَاشِهِ، فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، فَلْيَنْفُضْ بهَا فِرَاشَهُ، وَلْيُسَمِّ اللَّهَ، فإنَّه لا يَعْلَمُ ما خَلَفَهُ بَعْدَهُ علَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ، فَلْيَضْطَجِعْ علَى شِقِّهِ الأيْمَنِ، وَلْيَقُلْ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي بكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لَهَا، وإنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بما تَحْفَظُ به عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ".

ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام في أول الليل ويقوم آخره، وقبل أن ينام يدعو دعاء النوم، وحين يستيقظ يدعو دعاء الاستيقاظ، ومن هديه أيضاً أنّ عائشة رضي الله عنها قالت له: "يا رَسولَ اللَّهِ: أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقالَ: يا عَائِشَةُ إنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ ولَا يَنَامُ قَلْبِي".

كما يجيب عن سؤال كيف ينام النبي؟ ما ثبت عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد أن يضطجع على الجهة اليمنى: "اللَّهُمَّ أسْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ، ووَجَّهْتُ وجْهِي إلَيْكَ، وفَوَّضْتُ أمْرِي إلَيْكَ، وأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ، رَغْبَةً ورَهْبَةً إلَيْكَ، لا مَلْجَأَ ولا مَنْجا مِنْكَ إلَّا إلَيْكَ، آمَنْتُ بكِتابِكَ الذي أنْزَلْتَ، وبِنَبِيِّكَ الذي أرْسَلْتَ وقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن قالَهُنَّ ثُمَّ ماتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ ماتَ علَى الفِطْرَةِ".

دعاء قبل النوم مأثور عن النبي

يستحب للمسلم أن يقول دعاء قبل النوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة يغفل عن ذكرها كثيرون جهلا منهم بفضلها العظيم، وفي هذا السياق، كشفت دار الإفتاء المصرية، عن دعاء قبل النوم يغفر الذنوب، والذي جاء في الحديث الشريف وهو أن يقول المسلم: