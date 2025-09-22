قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: السلام في الشرق الأوسط وهم ونتنياهو يهدد جميع الدول بدعم أمريكي
أحمد موسى: الرئيس السيسي لن يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة في ظل غياب الحلول
تصرف فردي.. تحرك عاجل لإلغاء إقرار دفع رسوم الكتب بمدرسة بالهرم
غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمن المائي ودعم الاستقرار الإقليمي
برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية
مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة
الفوضى تعود إلى غرب ليبيا.. اشتباكات مسلحة في صبراتة ومعارك عشوائية وسط الأحياء
أمازون تتحول إلى ساحة رعب.. مقتل مسلح بعد هجوم بولاية جورجيا الأمريكية
السفير ماجد عبد الفتاح: عدد الدول المعترفة بفلسطين سيرتفع إلى 165
لماذا اعترفتُ بالدولة الفلسطينية؟.. رئيس وزراء بريطانيا يكتب مقالا لشَعب الاحتلال
محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو
أخبار البلد

تصرف فردي.. تحرك عاجل لإلغاء إقرار دفع رسوم الكتب بمدرسة بالهرم

صورة الإقرار
صورة الإقرار
ياسمين بدوي

علم موقع صدى البلد من مصادره ، أن وزارة التربية والتعليم تابعت بإهتمام حالة الجدل التي أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد أن قامت احدى المدارس الرسمية بإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة ، بإلزام الأهالي بإمضاء إقرار بدفع رسوم الكتب أو سحب ملف الطالب في حالة عدم الدفع

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تصرف المدرسة هو تصرف فردي ليس نابعا من أي تعليمات او قرارات رسمية معممة من وزارة التربية والتعليم 

وأشار المصدر إلى أنه سيتم إلغاء هذا الإقرار حيث تم إتخاذ اللازم وتم التواصل مع المدرسة لتصحيح الخطأ  ، مشدداً على أنه لم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أي تعليمات للمدارس تسمح بإلزام الأهالي بإمضاء مثل هذه الإقرارات .

وكانت حالة من الجدل أثير قد ألزمت مدرسة أحمد بهجت الرسمية المتميزة للغات، التابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة، أولياء الأمور، بالتوقيع على “إقرار بإستلام الكتب المدرسية كاملة وسداد مصاريفها في حال فرض أي فرض رسوم إضافية عليها، وإلا سيتم استبعاد ملف الطالب”.

وفي هذا الصدد، عبَّرت فاطمة فتحي، مؤسس ائتلاف تعليم بلا حدود، وأدمن جروب “حوار مجتمعي تربوي”، عن استياءها من هذا الإقرار، متسائلة: “إقرار إيه اللي ولي الأمر يمضيه؟.. وعشان إيه؟، وهو إيه المطلوب من ولي أمر طلاب التجريبيات السنة دي بالظبط؟.. احنا مابقيناش عارفين.

وزير التعليم: لن نربط تسليم الكتب بدفع مصروفات المدارس
 

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا يوجد ربط نهائيا بين تسليم الكتب ودفع المصروفات الدراسية، والطالب هيدخل من أول يوم وهيستلم الكتب، والمدارس التجريبية كتبها داخل المدارس، ويسدد المصروفات وفق 4 أقساط.

وتسببت زيادة مصروفات المدارس الرسمية للغات (مصروفات المدارس التجريبية) وارتفاع أسعار الكتب المدرسية فيها بشكل مفاجئ، في حالة غضب كبيرة بين أولياء الأمور قبل أيام قليلة من انطلاق العام الدراسي الجديد.


 

