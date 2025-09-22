تصرف فردي.. تحرك عاجل لإلغاء إقرار دفع رسوم الكتب بمدرسة بالهرم

علم موقع صدى البلد من مصادره ، أن وزارة التربية والتعليم تابعت بإهتمام حالة الجدل التي أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد أن قامت احدى المدارس الرسمية بإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة ، بإلزام الأهالي بإمضاء إقرار بدفع رسوم الكتب أو سحب ملف الطالب في حالة عدم الدفع

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تصرف المدرسة هو تصرف فردي ليس نابعا من أي تعليمات او قرارات رسمية معممة من وزارة التربية والتعليم

وأشار المصدر إلى أنه سيتم إلغاء هذا الإقرار حيث تم إتخاذ اللازم وتم التواصل مع المدرسة لتصحيح الخطأ ، مشدداً على أنه لم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أي تعليمات للمدارس تسمح بإلزام الأهالي بإمضاء مثل هذه الإقرارات .

وكانت حالة من الجدل أثير قد ألزمت مدرسة أحمد بهجت الرسمية المتميزة للغات، التابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة، أولياء الأمور، بالتوقيع على “إقرار بإستلام الكتب المدرسية كاملة وسداد مصاريفها في حال فرض أي فرض رسوم إضافية عليها، وإلا سيتم استبعاد ملف الطالب”.





وفي هذا الصدد، عبَّرت فاطمة فتحي، مؤسس ائتلاف تعليم بلا حدود، وأدمن جروب “حوار مجتمعي تربوي”، عن استياءها من هذا الإقرار، متسائلة: “إقرار إيه اللي ولي الأمر يمضيه؟.. وعشان إيه؟، وهو إيه المطلوب من ولي أمر طلاب التجريبيات السنة دي بالظبط؟.. احنا مابقيناش عارفين.

وزير التعليم: لن نربط تسليم الكتب بدفع مصروفات المدارس



أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا يوجد ربط نهائيا بين تسليم الكتب ودفع المصروفات الدراسية، والطالب هيدخل من أول يوم وهيستلم الكتب، والمدارس التجريبية كتبها داخل المدارس، ويسدد المصروفات وفق 4 أقساط.

وتسببت زيادة مصروفات المدارس الرسمية للغات (مصروفات المدارس التجريبية) وارتفاع أسعار الكتب المدرسية فيها بشكل مفاجئ، في حالة غضب كبيرة بين أولياء الأمور قبل أيام قليلة من انطلاق العام الدراسي الجديد.



