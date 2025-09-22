قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انفصال الشبكية.. حالة طبية نادرة تهدد البصر

عبد الفتاح تركي

انفصال الشبكية .. أفادت مجلة «جيزوند بوند دي» الألمانية بأن انفصال الشبكية يعد من الحالات الطبية النادرة لكنه شديد الخطورة، وقد يؤدي إلى فقدان دائم للبصر إذا لم يتم التعامل معه سريعًا.

انفصال الشبكية

أفاد الأطباء الألمان بأن انفصال الشبكية يحدث حين تنفصل الطبقة الحساسة للضوء في شبكية العين عن الطبقة الواقعة تحتها، ما يعرقل وصول التغذية الضرورية إلى الخلايا البصرية، ويؤثر سلبًا على القدرة على الرؤية.

إنقطاع الشبكية

أعراض انفصال الشبكية

وتشمل أبرز العلامات المبكرة لحدوث انفصال الشبكية ظهور ومضات ضوئية في الظلام ونقاط سوداء أو خيوط تتحرك في مجال الرؤية، إضافةً إلى ظهور ظل داكن يتحرك من أسفل العين إلى الأعلى ورؤية ضبابية أو محدودة، ويكون الأشخاص ذوو قصر النظر الشديد ومرضى السكري أكثر عرضة للإصابة، كما قد تلعب التغيرات المرتبطة بالعمر أو إصابات العين دورًا في زيادة المخاطر، وفق دي بي إيه.

ويتم تشخيص الحالة عادةً من قبل طبيب العيون باستخدام فحص مباشر لشبكية العين، ويؤكد الخبراء على أن سرعة التوجُّه إلى الطبيب عند ظهور أي من هذه الأعراض هي عامل حاسم لمنع حدوث تلف دائم في حساسة الإبصار.

اعتلال الشبكية

ويشير الأطباء إلى أن هذه العلامات قد تكون مؤشرًا لمشكلات أخرى في العين أيضًا، ولذلك فإن عدم الانتظار واستشارة الطبيب فورًا يظل الخيار الأكثر أمانًا للحفاظ على البصر وصحة العين.

المسقعة المصرية..سر النكهة الغنية في طبق شهي من المطبخ التقليدي

طريقة عمل المسقعة

بين السريع والذوّاق.. أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

طريقة عمل أرز بالدجاج بالوصفة الخليجية

ارز بالدجاج

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

