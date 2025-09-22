ميناء بورت غالب يستقبل أول سفينة سياحية منذ فترة طويلة قادمة من جدة

شهد ميناء بورت غالب اليوم وصول السفينة السياحية "Arita" في رحلة تعد الأولى من نوعها منذ فترة طويلة، ما يعكس عودة النشاط السياحي والبحري إلى الميناء.

رست السفينة في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا قادمة من ميناء جدة، وعلى متنها 525 سائحًا غالبيتهم من الجنسية السعودية، بالإضافة إلى طاقم يضم 1126 فردًا. وقد استمتع السياح فور وصولهم بجولة سياحية داخل مدينة مرسى علم، تعرفوا خلالها على أبرز المعالم والمزارات.

ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء في تمام الرابعة عصرًا لتعود إلى جدة مساء اليوم نفسه، في أجواء احتفالية تعكس الترحيب الكبير بأول سفينة سياحية تصل الميناء منذ فترة انقطاع.

وأكدت مصادر بالميناء أن استقبال السفينة "Arita" يمثل مؤشرًا إيجابيًا على عودة الحركة السياحية البحرية إلى بورت غالب، بما يسهم في تنشيط السياحة وفتح آفاق جديدة أمام السياحة العربية والخليجية في البحر الأحمر.