الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التأمين الصحي تعلن بدء إجراء عمليات إصلاح عيوب الشبكية بمستشفى المقطم

جانب من العملية
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي، بدء إجراء عمليات إصلاح عيوب الشبكية بمستشفى المقطم للتأمين الصحي، وذلك في إطار العمل على تطوير خدمات المستشفيات وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية، لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة تعزيز ورفع كفاءة المستشفيات لتقديم خدمات طبية متخصصة وعالية الجودة للمواطنين، بما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

و أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه تم تزويد المستشفى بجهاز فاكو حديث، بالتزامن مع توافر أحدث الميكروسكوبات الجراحية، للقضاء على قوائم انتظار جراحات العيون ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية. 

وذكر رئيس الهيئة، أنه تم إجراء 4 عمليات لإصلاح عيوب الشبكية في خطوة جديدة ونقلة نوعية نحو تقديم الخدمات الصحية بأعلي جودة وكفاءة لجمهور الهيئة ضمن منظومة التأمين الصحي. 

27 ألف عملية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية 

وأضاف رئيس الهيئة، أن المستشفى أجرى 27 ألف عملية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في 2018، تشمل 8500 عملية جراحية في مجال طب وجراحات العيون، كما أجرى المستشفى 6500 عملية خلال النصف الأول من عام 2025.

ولفت الدكتور أحمد مصطفى  إلى تزويد المستشفى ب 4 أسرة رعاية مركزة، وأجهزة تنفس صناعي للأطفال المبتسرين للمساعدة في تقليل انتظار مرضى الرعايات والحضانات، حرصَا من وزارة الصحة علي الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفيات.

من جانبه، أوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة، أن تقنية "الفاكو" تعمل على إزالة المياه البيضاء من أمام عدسة العين، مع استبدال العدسة المعتمة بأخرى صناعية سليمة، مؤكدًا نجاح إجراء أولى عمليات الشبكية بالمستشفى لمريضة تبلغ من العمر 56 عامَا، تعاني من مياه بيضاء واعتلال شبكي بالعين اليمنى، بعد توفير مستلزمات التشغيل، حيث أُجريت الجراحة بأيدي فريق طبي وتمريضي متخصص تحت إشراف الدكتور محمد سعد، مدرس جراحات العيون والشبكية بجامعة الأزهر.

من جهته، قال الدكتور محمد عبد الله، مدير المستشفى، إن المستشفى يقدم خدمات متكاملة في جراحات القلب المفتوح، وجراحات الأورام، والمخ والأعصاب، والعظام، والقساطر القلبية والمخية والطرفية، ومناظير الجهاز الهضمي، إلى جانب زراعة الكلى والأشعة التداخلية والرنين المغناطيسي، مؤكدَا جاهزية المستشفى لإجراء هذه النوعية من العمليات وتقديم الخدمة الطبية لمرضى المحافظة والمحافظات المجاورة للقضاء على قوائم الانتظار في أسرع وقت ممكن.

التأمين الصحي عيوب الشبكية مستشفى المقطم إصلاح عيوب الشبكية الصحة

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية
صداع الجوع.. أسبابه وأعراضه وعلاجه

تسبب سرطان المريء.. لا تأكلوا الرنجة النيئة أو مجهولة المصدر

صور أثارت الجدل| هدى الأتربي تبرز رشاقتها وأنوثتها بإطلالات مميزة عبر إنستجرام |شاهد

