تشغيل وحدة جراحة الكبد والقنوات المرارية بمستشفى المقطم للتأمين الصحي

في خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطني أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن إعادة تشغيل وحدة جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بمستشفى المقطم للتأمين الصحي، وذلك ضمن خطة الهيئة لتوفير خدمات طبية متخصصة وعالية الجودة داخل مستشفياتها.

يأتي هذا الإنجاز في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة رفع كفاءة المنظومة الصحية وتعزيز مهارات الأطقم الطبية من خلال التدريب المستمر على أحدث التدخلات الطبية المتقدمة، بما يواكب التطور العلمي ويسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن إعادة تشغيل الوحدة يُعد نقلة نوعية في مجال جراحات أورام الكبد والقنوات المرارية،

وشهدت الوحدة إجراء أولى الجراحات الدقيقة بها عقب إعادة التشغيل، حيث نجح الفريق الطبي في استئصال الفص الأيسر من الكبد لسيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، كانت تعاني من ورم سرطاني متقدم بالقنوات المرارية، في عملية تُمثل بداية قوية لعودة العمل الكامل بالوحدة.

التجهيزات الطبية

وأوضح الدكتور أحمد مصطفى أن مستشفى المقطم يُعد صرحًا طبيًا متكاملًا تم دعمه بأحدث التجهيزات الطبية، منها:

7 أجهزة تخدير

11 جهاز مراقبة (مونيتور)

3 أجهزة صدمات كهربائية

مناظير جراحية متقدمة

ميكروسكوب متخصص لجراحات المخ والأعصاب

4 أجهزة أشعة "سي أرم"

ما يُعزز من قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة بكفاءة عالية.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة، أن الجراحة تم تنفيذها بنجاح بواسطة فريق طبي متخصص وطاقم تمريضي متميز، تحت إشراف:

د. عمرو إسماعيل – أستاذ جراحة الكبد بمعهد الكبد القومي

د. محب سعد – رئيس قسم الجراحة بالمستشفى

د. نهى محمد – أخصائي الجراحة العامة

وأشار إلى أن مستشفى المقطم يشهد أعمال تطوير شاملة، حيث تم الانتهاء من:

تطوير قسم العمليات ليضم 7 غرف عمليات

تجهيز 10 أسرة تحضير و12 سرير إفاقة

تطوير مبنى العيادات الخارجية

تطوير سكن الأطباء والتمريض

من جانبه، صرح الدكتور محمد عبد الله، مدير المستشفى، أن المستشفى يعمل حاليًا بطاقة استيعابية تبلغ 228 سريرًا، ويقدم خدمات طبية متكاملة في عدد كبير من التخصصات، من بينها:

جراحات القلب المفتوح

زراعة الكلى

القساطر القلبية والطرفية والمخية

جراحة العظام وتشوهات العمود الفقري

الجراحة العامة وجراحة الأورام

جراحات الأنف والأذن، الرمد، والمخ والأعصاب

الأشعة التداخلية، مناظير الجهاز الهضمي

النساء والتوليد، الأوعية الدموية

أقسام الرعاية المركزة، الحضانات

خدمات الأشعة المتقدمة مثل الرنين المغناطيسي والماموجرام

ويؤكد هذا الإنجاز التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير رعاية صحية متميزة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وحرصها الدائم على تطوير الخدمات بما يحقق رضا المنتفعين ويواكب المعايير العالمية في الجودة الطبية.