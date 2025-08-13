التأمين الصحي: تحديث جداول مواعيد الأطباء بمنظومة الحجز الإلكتروني

عقد الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مديري فروع الهيئة، وبحضور السادة رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم.

استهل الدكتور أحمد مصطفى الاجتماع بالترحيب بالحضور، ثم استعرض سيادته آليات العمل خلال الفترة الماضية، مشددًا على أهميةتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستمر.

الالتزام الكامل ببروتوكولات الدواء

وشدد علي ضرورة الالتزام الكامل ببروتوكولات الدواء المعتمدة، مع تحديث جداول مواعيد الأطباء بمنظومة الحجز الإلكتروني، بما يسهم في تقليل التكدس داخل العيادات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن الهيئة قد سجلت 14 مليون عملية حجز إلكتروني للعيادات خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو 2025، وهو ما يعكس مدى تطور وتوسع منظومة الحجز الإلكتروني على مستوى الفروع.

وخلال الاجتماع تم مناقشة التحديات التي تواجه الفروع، وسبل التعامل الفعّال معهاومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية وفق الخطط الزمنية المحددة.

كما تم مناقشة الوقوف على الوضع الحالي للإنشاءات والتحديث والصيانة في المستشفيات والوحدات الصحية ،وتفعيل غرفة الطوارئ المركزية لمتابعة الأحداث على مدار الساعة.

مناقشة تكليف الأطباء والصيادلة وتقييم الاحتياجات الفعلية للفروع من الكوادر البشرية.

استعراض أوضاع اللجان الطبية وتعزيز التعاون بينها وبين فروع الهيئة.

عرض جهود الهيئة في القضاء على قوائم الانتظار، وتسريع وتيرة تقديم الخدمات الطبية.

مناقشة آليات استرداد نفقات العلاج بما يضمن حقوق المرضى ويعزز كفاءة منظومة العلاج.

كما وجّه الدكتور أحمد مصطفى مديري الفروع بإعداد ملف شامل لكل مستشفى وعيادة يتضمن:

المطالبات والتحويلات الخارجية.

نسب التشغيل في المستشفيات وأقسام الطوارئ.

بيانات خدمات الحضّانات والطوارئ.

تحديث جداول الأطباء بالعيادات.

وفي سياق الاجتماع، تم تقديم عرض توضيحي من فرع القاهرة، استعرض جهود العيادات والمستشفيات التابعة للفرع، بالإضافة إلى عرض تفصيلي للمطالبات والتحويلات الخارجية.

في ختام الاجتماع، أكد الدكتور أحمد مصطفى على أهمية تكاتف الجهود بين جميع قطاعات الهيئة، مشددًا على أن العمل التكاملي والتواصل الفعّال هما السبيل لتحقيق أهداف الهيئة، وتقديم أفضل خدمة صحية ممكنة للمرضى، بما يسهم في الارتقاء المستمر بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.