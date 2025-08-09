قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أطماع إسرائيل في غزة متواصلة.. ودعم عمالي كبير لخطة مصر لوقف الحرب
اجتماع قطري-أميركي في إسبانيا لمناقشة خطة جديدة لإنهاء الحرب في غزة
سحبها من بين أطفالها ومزق ملابسها.. المشدد 5 سنوات لعامل حاول التعدي على جارته بأسيوط
تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟
القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو
الأزهر: قرار الاحتلال بالاستيلاء على غزة مخطط خبيث لمحو فلسطين من الوجود
مصر ترحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان
هدى الأتربي تكذب الزمالك: لم أتلق على دعوة رسمية لحضور مباريات الأبيض
شيخ الأزهر يحكي قصة حفظه القرآن وهو صغير.. ماذا قال؟
وكالة الأنباء السورية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
مصر وتركيا.. شراكة تاريخية.. موقف موحد من غزة.. وتنسيق لحل أزمات المنطقة
أخبار البلد

ننشر حركة تنقلات مديري فروع التأمين الصحي

عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي ، حركة تنقلات وتغيرات بين مديري فروع الهيئة . 

 وكشفت الهيئة  أسماء الفروع الجديدة ، والتي جاءت كالتالي : 

 الدكتور - محمد فؤاد  مديراً لفرع التأمين الصحي بالمنوفية .

 الدكتور - السيد عبدالسلام مديراً لفرع التأمين الصحي بكفر الشيخ .

الدكتور - محمد يحيي مديراً لفرع التأمين الصحي  بني سويف .

هيئة التأمين الصحي تعلن حصول مستشفى النيل على الجائزة الذهبية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية

 وفي وقت سابق أعلن السيد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ، حصول مستشفى النيل علي الجائزة الذهبية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية، وذلك عقب زيارة لوفد المنظمة WSO تفقد خلالها اقسام الرعاية المركزة ووحدة القسطرة مع مناظرة بعض المرضي وتفقد خطوط السير لنقل المرضى بسهولة.

ضم الوفد الزائر البروفيسور شيلا مارتينز، أستاذ الأمراض العصبية بالجامعة الفيدرالية بالبرازيل، والرئيس السابق للمنظمة ورئيس اللجنة التنفيذية لاعتماد مراكز السكتة الدماغية، إلى جانب الدكتورة أمل الهاشمي، استشاري الأمراض العصبية وعضو اللجنة التنفيذية.

خلال الزيارة قدم الدكتور وائل عثمان استشاري المخ و الاعصاب، عرض تعريفي عن المستشفى، وقسمي أمراض المخ والأعصاب والعناية المركزة، حيث تم تسليط الضوء على وحدة السكتة الدماغية، وتاريخ إنشائها، والخدمات المقدمة بها، مع استعراض الإحصائيات المتعلقة بأعداد المرضى المترددين عليها.

وأعرب وفد المنظمة عن تقديرهم لمستوى الأداء والجهود المبذولة من الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، مشيدين بالتجهيزات الطبية والتعامل المتميز مع مرضى السكتة الدماغية وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالغني، مدير مستشفى النيل، أن المستشفى أدخل مؤخرًا خدمة القسطرة المخية، تحت رعاية نخبة من اساتذة الجامعات المصرية ،ما يتيح للمرضى الحصول على العلاج دون الحاجة إلى السفر خارج المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه التقنية حققت نجاحًا كبيرًا في علاج الجلطات الدماغية وإزالتها خلال السنوات الأخيرة.

الهيئة العامة للتأمين الصحي تنقلات فرع التأمين الصحي بالمنوفية فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ فرع التأمين الصحي بني سويف

مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
أخبار السيارات
جنرال موتورز
تسلا
