ننشر حركة تنقلات مديري فروع التأمين الصحي

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي ، حركة تنقلات وتغيرات بين مديري فروع الهيئة .

وكشفت الهيئة أسماء الفروع الجديدة ، والتي جاءت كالتالي :

الدكتور - محمد فؤاد مديراً لفرع التأمين الصحي بالمنوفية .

الدكتور - السيد عبدالسلام مديراً لفرع التأمين الصحي بكفر الشيخ .

الدكتور - محمد يحيي مديراً لفرع التأمين الصحي بني سويف .

هيئة التأمين الصحي تعلن حصول مستشفى النيل على الجائزة الذهبية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية

وفي وقت سابق أعلن السيد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ، حصول مستشفى النيل علي الجائزة الذهبية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية، وذلك عقب زيارة لوفد المنظمة WSO تفقد خلالها اقسام الرعاية المركزة ووحدة القسطرة مع مناظرة بعض المرضي وتفقد خطوط السير لنقل المرضى بسهولة.

ضم الوفد الزائر البروفيسور شيلا مارتينز، أستاذ الأمراض العصبية بالجامعة الفيدرالية بالبرازيل، والرئيس السابق للمنظمة ورئيس اللجنة التنفيذية لاعتماد مراكز السكتة الدماغية، إلى جانب الدكتورة أمل الهاشمي، استشاري الأمراض العصبية وعضو اللجنة التنفيذية.

خلال الزيارة قدم الدكتور وائل عثمان استشاري المخ و الاعصاب، عرض تعريفي عن المستشفى، وقسمي أمراض المخ والأعصاب والعناية المركزة، حيث تم تسليط الضوء على وحدة السكتة الدماغية، وتاريخ إنشائها، والخدمات المقدمة بها، مع استعراض الإحصائيات المتعلقة بأعداد المرضى المترددين عليها.

وأعرب وفد المنظمة عن تقديرهم لمستوى الأداء والجهود المبذولة من الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، مشيدين بالتجهيزات الطبية والتعامل المتميز مع مرضى السكتة الدماغية وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالغني، مدير مستشفى النيل، أن المستشفى أدخل مؤخرًا خدمة القسطرة المخية، تحت رعاية نخبة من اساتذة الجامعات المصرية ،ما يتيح للمرضى الحصول على العلاج دون الحاجة إلى السفر خارج المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه التقنية حققت نجاحًا كبيرًا في علاج الجلطات الدماغية وإزالتها خلال السنوات الأخيرة.