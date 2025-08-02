مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية

نظم فرع القاهرة للتأمين الصحي مسابقة "كأس التميز لأفضل مشروع لتطبيق نظم الجودة اليابانية (5S)" بالعيادات الخارجية، وذلك بقاعة تدريب المقطم، في إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي لنشر ثقافة الجودة وتعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أقيمت الفعالية برعاية الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد عطا، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، والدكتور سيد جلال، مدير عام فرع القاهرة، والدكتورة رشا عبد الفتاح، مدير عام الإدارة العامة للجودة بالهيئة، والدكتورة إيمان جمال، مدير إدارة الجودة بالفرع.

أكد الدكتور أحمد عطا، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، خلال الفعالية، على أهمية الجودة في تحسين كفاءة الأداء ورفع مستوى الخدمات، موضحًا أن نشر ثقافة الجودة بين العاملين يعد من الغايات الأساسية التي تسعى إليها الهيئة.

وشدد على استمرار الهيئة في دعم أنشطة الجودة داخل منشآتها الصحية، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الرعاية الطبية المقدمة للمنتفعين.

كما وجّه الدكتور أحمد عطا، بضرورة التوسع في البرامج التدريبية المخصصة للجودة، لتشمل جميع العاملين وتلبي احتياجاتهم الفعلية، مع تنظيم مسابقات تحفيزية تخلق روح التنافس الإيجابي بين الفرق الطبية والإدارية، ما يضمن استدامة جودة الخدمات.

وأضاف أن هذا التكريم هو رسالة واضحة بأن الاجتهاد يُقابل بالتشجيع والتقدير، مؤكدًا أن الحفاظ على التميز أصعب من تحقيقه، ما يستلزم بذل المزيد من الجهد من جميع العاملين للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق التطوير المستمر.

من جانبه، أشاد الدكتور سيد جلال، مدير عام فرع القاهرة للتأمين الصحي، بجهود فرق العمل المشاركة في تحسين مستوى الجودة داخل العيادات.

وأشار إلى أهمية تقديم كل فرد في المنظومة الصحية أقصى ما لديه من جهد لتحسين بيئة العمل، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة لكافة المواطنين.

وأوضح الدكتور سيد جلال، أن المسابقات التحفيزية تمثل أحد قنوات التواصل الفعالة لعرض مؤشرات الأداء وتبادل الخبرات بين الفرق، كما تسهم في تعزيز المهارات العملية للعاملين بمجال الجودة الشاملة.

النتائج والتكريم:

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز عيادة مجمع شبرا بالمركز الأول وكأس التميز، تلتها عيادة ناصر بالمركز الثاني، في حين جاءت عيادتَا شبرا المظلات والمرج في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

ووجّه مدير الفرع، الشكر والتقدير لفرق العمل المشاركة، التي استطاعت تحقيق إنجازات واضحة في وقت قصير، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق والحفاظ على مستوى الأداء المتميز والفعّال.

في السياق ذاته، أكدت الدكتورة رشا عبد الفتاح، مدير عام الإدارة العامة للجودة بالهيئة، على أهمية التوسع في تطبيق مشروعات تحسين بيئة العمل باستخدام النموذج الياباني (5S) بجميع العيادات التابعة للهيئة، لما لها من أثر في رفع جودة الخدمات واستغلال الموارد المتاحة بشكل أمثل، وتقليل الهدر، مما يسهم في تحقيق رضا المنتفعين وتلبية توقعاتهم.

كما أشارت إلى أن الهيئة بدأت في تنفيذ خطة تدريبية شاملة لفرق الجودة بالعيادات والمستشفيات، تهدف إلى رفع كفاءتهم المهنية والوظيفية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل تلك الوحدات.

وقدمت الدكتورة رشا عبد الفتاح، الشكر والتقدير لكافة الفرق المشاركة في المسابقة، مؤكدة على أهمية أن يُقدم كل فرد من العاملين في فرق الجودة أقصى ما لديه من جهد لخدمة الفرع وتحسين بيئة العمل.

مشروعات تطبيقية وتقييم شامل:

تجدر الإشارة إلى أن العيادات المشاركة قدمت 25 مشروعًا لتحسين بيئة العمل، مدعومة بعروض توضيحية وإنفوجرافات، استعرضت خلالها تطبيقات نظم الجودة ومدى التزام الفرق الطبية والإدارية بتنفيذ معايير النموذج الياباني (5S) بشكل فعّال.

ويأتي تنظيم هذه المسابقة في إطار الجهود المتواصلة من إدارة الجودة بفرع القاهرة والوحدات التابعة له، للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحسين أداء الفرق العاملة، ضمن توجه الهيئة لتكريم الكوادر المتميزة وتحفيزها على مواصلة العطاء.