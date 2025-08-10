محافظ المنوفية يلتقى مدير عام التأمين الصحي الجديد ويشدد على تحسين جودة الخدمات

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور محمد فؤاد عبدالفتاح مدير عام التأمين الصحي الجديد بالمحافظة، وذلك عقب توليه مهام منصبه متمنياً له دوام التوفيق في النهوض بمنظومة التأمين الصحي والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبدالسلام مدير التأمين الصحي السابق.

وشهد اللقاء ، تأكيد محافظ المنوفية على أهمية الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي وتوفير كافة الإمكانيات التي من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة واتخاذ العديد من الإجراءات الفورية لتخفيف الضغط وتقليل قوائم الانتظار والتسهيل على مرضى التأمين الصحي ، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لانتظام سير العمل بالمنظومة ومدى توافر كافة الاحتياجات اللازمة وتحسين مستوى الخدمات وبذل المزيد من الجهد لضمان تقديم الخدمة بصورة أفضل وبشكل لائق.

فيما قدم مدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحي الجديد الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية ، مشيداً بدعمه الدائم ومجهوداته المبذولة على أرض الواقع في دعم منظومة التأمين الصحي من خلال اتخاذ قرارات جادة للتخفيف عن مرضى التأمين وتخصيص مقرات إضافية جديدة كعيادات شاملة وفتح منافذ لصرف الأدوية بمختلف المراكز والمدن بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة للتامين الصحي، مؤكدًا عزمه على مواصلة الجهود وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يلبى رغباتهم ومتطلباتهم.