قتل ابنته وأنهى حياته.. التفاصيل الكاملة لأب تجرد من المشاعر بالعامرية

خيم الحزن على منطقة عبد القادر التابعة لحي العامرية غرب الإسكندرية، بعدما شهدت واحدة من أبشع الجرائم الأسرية، إذ أقدم أب في العقد الرابع من عمره على قتل طفلته الصغرى البالغة 7 أعوام طعنًا بسلاح أبيض، وأصاب شقيقتها الكبرى البالغة 15 عامًا بإصابات متفرقة، قبل أن يحاول الانتحار داخل منزل الأسرة ليسدل الستار على مأساة هزت مشاعر الأهالي.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة العامرية أول بلاغًا من الأهالي يفيد بسماع صراخ داخل أحد العقارات، وانتقلت قوة من القسم إلى موقع الحادث، وتبين وجود جثة الطفلة الصغيرة مسجاة غارقة في دمائها، بينما عُثر على شقيقتها مصابة بجروح خطيرة جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تبين وجود الأب في حالة حرجة نتيجة إصابته بنفس الأداة، وتم إسعافه لكنه فارق الحياة بعد ساعات من نقله إلى المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية أن الزوج كان يعاني من إدمان المواد المخدرة، ويستغل زوجته وطفلتيه في العمل لينفق ما يتحصلن عليه من أموال على شراء المخدرات، ما تسبب في مشكلات وخلافات أسرية متكررة داخل المنزل، حتى ضاقت الزوجة ذرعًا بواقعه المؤلم، وتركت منزل الزوجية منذ عدة أيام، الأمر الذي أثار غضبه ودفعه إلى تنفيذ جريمته في لحظة انفعال شديدة.

الأهالي أكدوا أنهم فوجئوا بصراخ الطفلتين داخل الشقة قبل أن تخرج الكبرى غارقة في دمائها تطلب الاستغاثة، ليكتشفوا الكارثة التي وقعت، وأكدوا أن الأسرة كانت تعاني منذ فترة من خلافات دائمة بسبب سلوك الأب المدمن، حتى انتهت المأساة بهذه الطريقة المروعة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.