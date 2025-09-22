مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

كشف مصدر مٌقرب من التركي عبد الله أفجي، موقف المدرب من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

كانت تقارير صحفية، أكدت أن مدرب تركيا السابق والذي سبق له أيضًا تدريب محمود حسن “تريزيجيه” في فريق طرابزون سبور، ضمن قائمة المرشحين لتدريب الأهلي، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

أفجي يرحب بتدريب الأهلي.. وينتظر عرضا

وأكد المصدر لـ “صدى البلد”، أن الأهلي لم يجر أي مفاوضات مع عبد الله أفجي لقيادة الفريق، لكن المدرب التركي على استعداد تام لتولي المهمة حال تلقيه عرضًا جيدًا.

وكان الأهلي أعلن نهاية أغسطس الماضي إقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج، وعين عماد النحاس خلفًا له.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط.