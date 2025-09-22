اتحاد الكرة يهنئ مجلس إدارة نادي البنك الأهلي لتجديد الثقة

هنأ المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي أعضاء مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار بمناسبة حصولهم على ثقة الجمعية العمومية لدورة انتخابية جديدة، متمنين لهم التوفيق في مهمتهم والمساهمة في الارتقاء بالكرة المصرية وتحقيق آمال وطموح أعضاء النادي.

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور، أن اتحاد الكرة يجهز مع منتخب مصر، الاحتفال بالجهاز الفني واللاعبين بتأهل الفراعنة يوم 12 أكتوبر المقبل، أمام غينيا بيساو في الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور:"اتحاد الكرة سيطلب حضور جماهيري كامل وسيتم الترتيب مع الجهات المسؤولة للاحتفال بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم".