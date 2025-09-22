قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص
ظاهرة فريدة.. كيف يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك مع بداية فصل الخريف ويحدد فصول العام؟
الموالح الأولى.. وزير الزراعة يعلن تجاوز صادرات المحاصيل المصرية 7.2 مليون طن
القاهرة الإخبارية: 15 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة اليوم
الخارجية الصينية: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة
وزير الخارجية الدنماركي يعلن عمل بلاده على خطة الاعتراف بفلسطين
عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الخارجية لنظيره الكويتي: نرفض أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج
دعاء المذاكرة للحفظ والفهم وعدم النسيان.. احرص عليه يوميا
هل تصالح ترامب مع ماسك؟ لقاء جديد يثير التساؤلات حول علاقتهما
هل يفعلها صلاح؟.. "فرانس فوتبول" تعلن الفائز بالكرة الذهبية اليوم
مديرة بورسعيد الثانوية بنات تفاجئ طالباتها بارتداء الزي المدرسي في أول أيام الدراسة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

هل يفعلها صلاح؟.. "فرانس فوتبول" تعلن الفائز بالكرة الذهبية اليوم

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد السعيد

يترقب عشاق كرة القدم، اليوم الإثنين، حفل جائزة الكرة الذهبية 2025، على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية “باريس”.

وتُمنح الجائزة من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لأفضل لاعب في العالم.

ويأمل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في حصد الجائزة للمرة الأولى في تاريخه، على الرغم من أنه ليس الأوفر حظًا في التتويج بحسب التقارير الصحفية، حيث يتصدر الفرنسي عثمان ديمبلي السباق، بعدما قاد فريقه باريس سان جيرمان للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين، 30 لاعبا بدون ترتيب الأسماء، حيث من المقرر الإعلان عن الترتيب النهائي خلال حفل توزيع الجوائز.

وجاءت أسماء المرشحين كالآتي:

الفرنسي عثمان ديمبلي (سان جيرمان)
الإسباني لامين جمال (برشلونة)
الإيطالي جيانلويجي دوناروما (سان جيرمان)
الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد)
الفرنسي ديزيريه دويه (سان جيرمان)
الهولندي دينزل دومفريز (إنتر ميلان)
النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)
السويدي فيكتور جيوكيريس (أرسنال)
المغربي أشرف حكيمي (سان جيرمان)
الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)
الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (سان جيرمان)
البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)
الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)
الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي (نابولي)
الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)
البرتغالي نونو مينديز (سان جيرمان)
البرتغالي جواو نيفيس (سان جيرمان)
الإسباني بيدري (برشلونة)
الإنجليزي كول بالمر (تشلسي)
الفرنسي مايكل أوليسي (بايرن ميونخ)
البرازيلي رافينيا (برشلونة)
الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)
الإسباني فابيان رويز (سان جيرمان)
الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)
البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)
المصري محمد صلاح (ليفربول)
الألماني فلوريان فيرتز (ليفربول)
البرتغالي فيتينيا (سان جيرمان)
الغيني سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند)

الكرة الذهبية فرانس فوتبول محمد صلاح ليفربول عثمان ديمبلي

