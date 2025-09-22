قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ظاهرة فريدة.. كيف يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك مع بداية فصل الخريف ويحدد فصول العام؟
الموالح الأولى.. وزير الزراعة يعلن تجاوز صادرات المحاصيل المصرية 7.2 مليون طن
القاهرة الإخبارية: 15 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة اليوم
الخارجية الصينية: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة
وزير الخارجية الدنماركي يعلن عمل بلاده على خطة الاعتراف بفلسطين
عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الخارجية لنظيره الكويتي: نرفض أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج
دعاء المذاكرة للحفظ والفهم وعدم النسيان.. احرص عليه يوميا
هل تصالح ترامب مع ماسك؟ لقاء جديد يثير التساؤلات حول علاقتهما
هل يفعلها صلاح؟.. "فرانس فوتبول" تعلن الفائز بالكرة الذهبية اليوم
مديرة بورسعيد الثانوية بنات تفاجئ طالباتها بارتداء الزي المدرسي في أول أيام الدراسة
وزير الخارجية لرئيسة الصليب الأحمر: نرفض مخططات تهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة أو مسمى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رسائل قوية من نجم الأهلي السابق لـ إمام عاشور

إمام عاشور
علا محمد

علق شادي محمد، نجم الأهلي السابق على أزمة الأهلي مع وكيل نجم الفريق إمام عاشور بعد التصريحات الأخيرة لـ آدم وطني.


وقال شادي محمد، خلال حواره ببرنامج حارس الأهلي، المذاع عبر قناة «الأهلي»: "في ناس ممكن متنتميش للنادي الأهلي بيجوا النادي الأهلي بينتموا للنادي".


وأضاف: "أنا بحب إمام عاشور، جدًا وهو بيحترمني جدًا وهقوله نصيحة، وإنت في النادي الأهلي وحد بيصرح ضد النادي الأهلي، لو إنت حبيت النادي من قلبك وحبيت جمهوره، لازم الوكالة دي تتوقف فورًا لأن ده لا يليق حد يتكلم على النادي الأهلي بهذا الشكل وإنت لابس تيشيرت النادي".


وتصاعدت أزمة إمام عاشور نجم النادي الأهلي ووكليه مع إدارة القلعة الحمراء على خلفية التصريحات النارية التي أطلقها آدم وطني وكيل اللاعب.

وأعلن النادي الأهلي إصابة إمام عاشور بفيروس A بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرا، حيث أكد النادي أن حالة اللاعب مستقرة لكنه سيبقى تحت الملاحظة في المستشفى لحين تحديد البرنامج العلاجي المناسب.

وكان إمام عاشور قد عاد مؤخرا للمشاركة مع الأهلي بعد تعافيه من إصابة في الترقوة تعرض لها أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية، حيث لعب عشر دقائق فقط أمام إنبي في الدوري قبل أن يتم نقله إلى المستشفى بعد المباراة.

وكيل إمام عاشور ضرب كرسي في الكلوب عبر تصريحاته النارية التي تحدي خلالها النادي الأهلي بإحضار عقود إحترافية للاعب.

شادي محمد نجم الأهلي الساب الأهلي وكيل نجم الفريق إمام عاشور آدم وطني

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

منشور الصحة

بسبب التباطؤ.. مريض توفي أثناء نقله من أم المصريين لمستشفى خاص |الصحة ترد

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الخطيب

الكشف عن الملامح الأولية لقائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

الاهلي

مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني

حالة الطقس

أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء

عبدالله السعيد

عبدالله السعيد يختار خليفته في الملاعب

زيزو

نجم الأهلي السابق ينتقد جماهير الزمالك : شاغلين بالهم بزيزو

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يهنئ مجلس إدارة نادي البنك الأهلي لتجديد الثقة

سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز “دير جست”

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي مع الثوم؟

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

