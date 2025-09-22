رسائل قوية من نجم الأهلي السابق لـ إمام عاشور

علق شادي محمد، نجم الأهلي السابق على أزمة الأهلي مع وكيل نجم الفريق إمام عاشور بعد التصريحات الأخيرة لـ آدم وطني.



وقال شادي محمد، خلال حواره ببرنامج حارس الأهلي، المذاع عبر قناة «الأهلي»: "في ناس ممكن متنتميش للنادي الأهلي بيجوا النادي الأهلي بينتموا للنادي".



وأضاف: "أنا بحب إمام عاشور، جدًا وهو بيحترمني جدًا وهقوله نصيحة، وإنت في النادي الأهلي وحد بيصرح ضد النادي الأهلي، لو إنت حبيت النادي من قلبك وحبيت جمهوره، لازم الوكالة دي تتوقف فورًا لأن ده لا يليق حد يتكلم على النادي الأهلي بهذا الشكل وإنت لابس تيشيرت النادي".



وتصاعدت أزمة إمام عاشور نجم النادي الأهلي ووكليه مع إدارة القلعة الحمراء على خلفية التصريحات النارية التي أطلقها آدم وطني وكيل اللاعب.

وأعلن النادي الأهلي إصابة إمام عاشور بفيروس A بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرا، حيث أكد النادي أن حالة اللاعب مستقرة لكنه سيبقى تحت الملاحظة في المستشفى لحين تحديد البرنامج العلاجي المناسب.

وكان إمام عاشور قد عاد مؤخرا للمشاركة مع الأهلي بعد تعافيه من إصابة في الترقوة تعرض لها أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية، حيث لعب عشر دقائق فقط أمام إنبي في الدوري قبل أن يتم نقله إلى المستشفى بعد المباراة.

وكيل إمام عاشور ضرب كرسي في الكلوب عبر تصريحاته النارية التي تحدي خلالها النادي الأهلي بإحضار عقود إحترافية للاعب.