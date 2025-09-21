تعليق مثير من سيف زاهر علي أزمة الأهلي مع وكيل إمام عاشور

علق الإعلامي سيف زاهر عن أزمة الأهلي مع وكيل نجم الفريق إمام عاشور.

و قال سيف زاهر عبر برنامج ملعب أون: إمام عاشور يمتلك عقدًا مع النادي الأهلي يمتد حتى ثلاث سنوات.

وأضاف: ولكن من الممكن أن يرى مجلس إدارة النادي الأهلي رفع قيمة عقد اللاعب وتمديده ، ولكن بطريقة النادي الأهلي وليس بطريقة إمام عاشور.

وتابع سيف زاهر: المفاوضات مع إمام عاشور والأهلي يجب أن تتم في الغرف المغلقة وليس عبر وسائل الإعلام .

تصاعدت أزمة إمام عاشور نجم النادي الأهلي ووكليه مع إدارة القلعة الحمراء علي خلفية التصريحات النارية التي أطلقها آدم وطني وكيل اللاعب.

وأعلن النادي الأهلي إصابة إمام عاشور بفيروس A بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرا، حيث أكد النادي أن حالة اللاعب مستقرة لكنه سيبقى تحت الملاحظة في المستشفى لحين تحديد البرنامج العلاجي المناسب.

وكان إمام عاشور قد عاد مؤخرا للمشاركة مع الأهلي بعد تعافيه من إصابة في الترقوة تعرض لها أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية، حيث لعب عشر دقائق فقط أمام إنبي في الدوري قبل أن يتم نقله إلى المستشفى بعد المباراة.

وكيل إمام عاشور ضرب كرسي في الكلوب عبر تصريحاته النارية التي تحدي خلالها النادي الأهلي بإحضار عقود إحترافية للاعب.