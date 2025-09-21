قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابطة الأندية تعدل جدول الدوري لدعم منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأهلي يدرس إراحة نجمه أمام حرس الحدود لتأمين مشاركته بمباراة الزمالك
صدق أو لا تصدق.. أرقام موديست مع الأهلي أفضل من محمد شريف وجراديشار
أزمة داخل الأهلي بعد طلب إمام عاشور الحصول على 100 مليون جنيه سنويًا
إمام عاشور يغادر المستشفى بعد إصابته بفيروس A.. وبرنامج علاجي يحسم عودته
تعليق مثير من سيف زاهر علي أزمة الأهلي مع وكيل إمام عاشور
بحضور رئيس سنغافورة| مصر توقع بروتوكولا جديدا لتطوير التعليم الفني
مدير جمعية الإغاثة بغزة: الاحتلال يستهدف كل شئ والاعتراف الدولي يغير وضع فلسطين
وزيرا السياحة والبيئة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين شئون البيئة والمتحف المصري الكبير
استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة
أبو مازن: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمهد الطريق لحل الدولتين
آي صاغة: 70 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
تعليق مثير من سيف زاهر علي أزمة الأهلي مع وكيل إمام عاشور

ميرنا محمود

علق الإعلامي سيف زاهر عن أزمة الأهلي مع وكيل نجم الفريق إمام عاشور.  

و قال سيف زاهر عبر برنامج ملعب أون:  إمام عاشور يمتلك عقدًا مع النادي الأهلي يمتد حتى ثلاث سنوات.

وأضاف: ولكن من الممكن أن يرى مجلس إدارة النادي الأهلي رفع قيمة عقد اللاعب وتمديده ، ولكن بطريقة النادي الأهلي وليس بطريقة إمام عاشور.

وتابع سيف زاهر: المفاوضات مع إمام عاشور والأهلي يجب أن تتم في الغرف المغلقة وليس عبر وسائل الإعلام .

تصاعدت أزمة إمام عاشور نجم النادي الأهلي ووكليه مع إدارة القلعة الحمراء علي خلفية التصريحات النارية التي أطلقها آدم وطني وكيل اللاعب.

وأعلن النادي الأهلي إصابة إمام عاشور بفيروس A بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرا، حيث أكد النادي أن حالة اللاعب مستقرة لكنه سيبقى تحت الملاحظة في المستشفى لحين تحديد البرنامج العلاجي المناسب.

وكان إمام عاشور قد عاد مؤخرا للمشاركة مع الأهلي بعد تعافيه من إصابة في الترقوة تعرض لها أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية، حيث لعب عشر دقائق فقط أمام إنبي في الدوري قبل أن يتم نقله إلى المستشفى بعد المباراة.

وكيل إمام عاشور ضرب كرسي في الكلوب عبر تصريحاته النارية التي تحدي خلالها النادي الأهلي بإحضار عقود إحترافية للاعب.

