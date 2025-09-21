إعلامي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور

كشف الإعلامي فتح الله زيدان اخر تطورات حالة اللاعب إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد إصابته بفيروس A، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب فتح الله زيدان: إمام عاشور يغادر المستشفى بعد تحسن حالته وسيبقي تحت المراقبه طبية في المنزل.

جدير بالذكر ان ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور لاعب الأهلي، حرصت على الدعاء لزوجها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وكتبت ياسمين حافظ :" اللهم اشف زوجي وعافه، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، وردّه إلينا سالمًا معافى. اللهم احفظه بحفظك ورعايتك، واشمله برحمتك، واصرف عنه كل داء وبلاء.

وأضافت: "يا رب هو سندي وأمان أولادي، فاحفظه لنا بعينك التي لا تنام، وطمئن قلوبنا عليه بشفائه القريب



و استكملت: وجودك جنبي هو الأمان والرحمة والنعمة الكبيرة ربنا بحفظك لينا.