بعد أزمته الصحية.. ياسمين حافظ تدعم زوجها إمام عاشور بطريقتها

حرصت ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور لاعب الأهلي ، على الدعاء لزوجها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.





وكتبت ياسمين حافظ :" اللهم اشف زوجي وعافه،

اللهم البسه ثوب الصحة

والعافية، وردّه إلينا سالمًا

معافى. اللهم احفظه

بحفظك ورعايتك، واشمله

برحمتك، واصرف عنه كل داء وبلاء.

وأضافت "يا رب هو سندي وأمان أولادي، فاحفظه لنا بعينك التي لا تنام، وطمئن قلوبنا عليه بشفائه القريب

وجودك جنبي هو الأمان

والرحمة والنعمة الكبيرة ربنا

بحفظك لينالاك.

كشف الإعلامي أحمد شوبير اخر تطورات حالة اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي بعد الإصابة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شوبير :"إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي لمدة يومين على الأقل في المستشفى قبل السماح له بالعودة إلى المنزل، مع ضرورة عدم مشاركة الأدوات أو الطعام لتجنب أي مضاعفات، علاج اللاعب سيكون سهلاً، لكن المشكلة الحقيقية في ضعف حالته نتيجة سوء التغذية، ما قد يؤدي لفقدان الوزن ويجعل غيابه عن الملاعب فترة ليست قصيرة، وستحدد عودته وفقًا للتقرير الطبي النهائي''.



ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة من الدوري.