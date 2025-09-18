أكل الشارع السبب.. جمال شعبان يعلن مفاجأة عن إصابة إمام عاشور بفيروس A

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الجميع في حالة زعل وتحديدا جماهير النادي الأهلي بعد إصابة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، بفيروس A .

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن هذا النوع من الفيروس بسيط وسهل، وهو التهاب كبدي، ويتم التعافي منه بشكل سريع.

ولفت إلى أن السبب الرئيسي للإصابة بهذا الفيروس هو الأكل في الشارع، موضحًا أن الأكل في المنزل أفضل شئ، وصحي، ولذلك على المواطنين الحذر من الأكل خارج البيت.

وأشار إلى أنه مهما كان المكان الذي يتم فيه الأكل فقد ينتج عنه إصاة الشخص بالأمراض، ولذلك نكرر الأكل في البيت أفضل شئ.

كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن تفاصيل الحالة الصحية للاعب الفريق الأول لكرة القدم إمام عاشور، مؤكداً أنه يعاني من زيادة في إنزيمات الكبد الناتجة عن إصابته بفيروس A.

وأوضح شلبي أن اللاعب يخضع لرعاية طبية دقيقة تحت إشراف طبيب الفريق، الذي يتابع حالته يوميًا بالتنسيق مع زميله زيزو، مضيفًا: «إن شاء الله يرجعوا بألف سلامة».

وأكد المدير التنفيذي أن الجهاز الطبي يولي اهتمامًا بالغًا بحالة إمام عاشور لضمان عودته سريعًا إلى الملاعب، مشيرًا إلى أن النادي يضع صحة لاعبيه على رأس أولوياته.

وشدد على أن الأهلي يلتزم بجميع القوانين واللوائح، مع الحفاظ على مبادئه الراسخة التي التزم بها طوال تاريخه.

