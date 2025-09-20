قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشركات المصرية لم تتأثر .. وزارة الطيران: التأخيرات كانت في الرحلات الأجنبية القادمة
آيزنكوت: استيطان غزة "حماقة استراتيجية".. وكتائب القسام تتوعد الاحتلال
تفاصيل القبض على المتهم بدهس طالبة أمام جامعة 6 أكتوبر
مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة
وكيله ضرب كرسي في الكلوب| إمام عاشور في ورطة.. والأهلي شايل سيفه
الأهلي يقترب خطوة جديدة من التعاقد مع فيشر.. تفاصيل
وزير الداخلية الإيطالي: إسرائيل تجاوزت كل حدود المنطق والإنسانية
قلق في ريال مدريد بشأن تجديد عقد جونيور رغم تخفيض مطالبه المالية
وزارة الطيران: رحلات الشركات المصرية لم تتأثر بالهجوم السيبراني على موانئ أوروبا
النصر يقسو على الرياض بخماسية ويتصدر الدوري السعودي
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف البريطاني بدولتنا سيكون خطوة شجاعة
للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتستحق المعاش بالقانون؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وكيله ضرب كرسي في الكلوب| إمام عاشور في ورطة.. والأهلي شايل سيفه

إمام عاشور
إمام عاشور
يسري غازي

تصاعدت أزمة إمام عاشور نجم النادي الأهلي ووكليه مع إدارة القلعة الحمراء علي خلفية التصريحات النارية التي أطلقها آدم وطني وكيل اللاعب. 

وأعلن النادي الأهلي إصابة إمام عاشور بفيروس A بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرا، حيث أكد النادي أن حالة اللاعب مستقرة لكنه سيبقى تحت الملاحظة في المستشفى لحين تحديد البرنامج العلاجي المناسب.

وكان إمام عاشور قد عاد مؤخرا للمشاركة مع الأهلي بعد تعافيه من إصابة في الترقوة تعرض لها أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية، حيث لعب عشر دقائق فقط أمام إنبي في الدوري قبل أن يتم نقله إلى المستشفى بعد المباراة.

وكيل إمام عاشور ضرب كرسي في الكلوب عبر تصريحاته النارية التي تحدي خلالها النادي الأهلي بإحضار عقود إحترافية للاعب.

تصريحات نارية 

كشف "آدم وطني" وكيل أعمال لاعب الأهلي إمام عاشور، عن وجود عروض خارجية لانتقال موكله في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن عدة أندية ترغب في التعاقد معه، وأن الأمر لا يرتبط بعدد العروض بل باختيار المشروع الأنسب لمسيرة اللاعب.

قال "وطني" في تصريحات تليفزيونية: : "إمام عاشور هو أفضل لاعب في مصر وإفريقيا ويستحق الاحترام الكامل".

وأضاف "تجربة اللاعب في أوروبا مع نادي ميتلاند كانت ناجحة، وعودته إلى مصر جاءت بقرار شخصي منه وليس بسبب فشل احترافي".

وأوضح أن "الأهلي يملك عروضًا كثيرة للاعب، لكن الهدف هو اختيار الوجهة الأكثر ملاءمة لمستقبله".

ولفت وطني، إلى أن: "إصابة إمام عاشور في كأس العالم للأندية عطلت بعض الأمور، وقرار الأهلي بعدم التعامل معي لا يمثل لي أزمة، لكنني أعتبره عدم احترام للاعب نفسه".

ونوه في تصريحاته: "جلبت للأهلي هذا العام 650 مليون جنيه دون مقابل، ومع ذلك يظل اهتمامي الأول هو مصلحة اللاعبين الذين أمثلهم".

أكد وكيل إمام عاشور، أنه لا يمانع استمرار اللاعب داخل الأهلي؛ إذا كان هذا هو الخيار الأفضل له، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة احترام رغبة أي لاعب يرغب في خوض تجربة جديدة خارج النادي.

واستشهد وطني بمواقف أندية كبرى مثل ريال مدريد، التي لم تعرقل رحيل لاعبين كبار مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، معتبرًا أن "الأندية الكبيرة لا تمنع لاعبيها من تحقيق أحلامهم".

قرار عاجل

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن قرار عاجل اتخذته إدارة النادي الأهلي بخصوص ملف لاعب خط الوسط إمام عاشور، وذلك بعد التصريحات الأخيرة لوكيل أعماله آدم وطني، بشأن مستقبل اللاعب مع القلعة الحمراء.


وأوضح زاهر، خلال حديثه في برنامج ملعب أون عبر قناة أون سبورت 1، أن إدارة الأهلي قررت بشكل نهائي غلق باب التفاوض مع إمام عاشور في الوقت الحالي، مؤكدة أنه لن تكون هناك أي مفاوضات لتعديل أو تمديد عقده، الذي يمتد بالفعل حتى عام 2028.

مفيش تعديل عقود

قال وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي : اتخذنا قرارين
الأول : لن ننظر في تعديل عقد أي لاعب وهو متبقي في عقده عامين ولا يوجد ما يسمى بالترضية ولكن (أنا كنادي ممكن أجيلك وأقولك عايزين نزود مدة عقدك ونعدل المقابل يعني القرار في يد الأهلي)
تابع: والثاني أن النادي هو الذي سيقدم العرض المناسب لتجديد العقود ويحدد المقابل المادي واللاعب له حرية الاختيار يقبله أو لا.

أزمة بدون لازمة

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لوكيل اللاعب إمام عاشور، آدم وطني بعد تصريحاته الاخيرة.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: “آدم وطني وكيل إمام عاشور، طلع اتكلم شغلانة وحدوتة، فبرضه أزمة بدون لازمة، لأن إمام متبقي له سنتين ونصف في عقده”.

وتابع: “يعني دلوقتي اللعيب بتاعك تعبان ومحجوز في المستشفى من يوم مباراة الأهلي وإنبي، فالراجل تعبان فده مش وقته إنك تتكلم على عقود أو ينتقل لأي نادي”.

وأتم: “السيد الفاضل وكيل إمام عاشور، ممكن حضرتك تسكت شوية لحد ما نطمن على الولد ويخرج من المستشفى ويرجع يلعب وبعدها ابقى اتكلم، اختيار التوقيت المناسب مهم جدًا في إثارة الموضوعات”.

خطأ واضح

أبدى إكرامي الشحات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، استياءه من موقف لاعب الفريق إمام عاشور في أزمته الأخيرة المتعلقة بتعامل وكيله آدم وطني مع إدارة القلعة الحمراء.
وأكد إكرامي في تصريحات تلفزيونية أن إمام عاشور ارتكب خطأ واضحًا بالتعاقد مع وكيل اللاعبين آدم وطني، خاصة بعد قرار النادي الأهلي بعدم التعامل معه عقب أزمة صفقة وسام أبو علي.

وقال حارس الأهلي السابق موجّهًا رسالة قوية للاعب:
"إمام عاشور يتعمد تحدي إدارة الأهلي وجماهيره.. الباب يفوت جمل، لأن الأهلي لا يقف على أي لاعب أو أي شخص".
واستشهد إكرامي بعدد من الأسماء الكبيرة التي رحلت عن الأهلي بينما استمر النادي في حصد البطولات والإنجازات، مثل محمود الخطيب، طاهر أبو زيد، رمضان صبحي وغيرهم، مشددًا على أن "الأهلي كيان لا يتأثر برحيل أي لاعب".


 

الأهلي إمام عاشور وليد صلاح الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

ترشيحاتنا

صدى البلد

افتتاح معرض "عطور مصر القديمة" في "بيت مصر" بالعاصمة الفرنسية باريس

كندا: مجموعة السبع تسعى للانتقال إلى "الإجراءات الحاسمة" لإنهاء الحرب الروسية

كندا: مجموعة السبع تسعى للانتقال إلى "الإجراءات الحاسمة" لإنهاء الحرب الروسية

البرلمان العربي: انتخاب السعودية لمجلس محافظي الطاقة الذرية مكسب عربي

البرلمان العربي: انتخاب السعودية لمجلس محافظي الطاقة الذرية مكسب عربي

بالصور

كلية علوم الرياضة بنين بجامعة الزقازيق تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس

تعليم الشرقية تنهي استعدادات استقبال 2 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

جمال شعبان ناعيًا طبيب الأطفال محمد إسماعيل.. ما أشهر أسباب الإصابة بالسكتة القلبية؟

وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية

فيديو

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد