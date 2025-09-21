إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مغادرة اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية ويخضع للرعاية الطبية في المنزل".



فجّر الإعلامي كريم حسن شحاتة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مفاوضات تعديل عقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال كريم خلال تصريحاته في برنامج «كورة كل يوم» على قناة «الحياة»، إن اللاعب طلب من إدارة الأهلي الحصول على راتب سنوي قدره 100 مليون جنيه، وذلك لرغبته في التساوي مع زميله أحمد مصطفى «زيزو».