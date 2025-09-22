مجدي طلبة: فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا أعاد الثقة للفريق

قال مجدي طلبة، محلل برنامج «البريمو»، إن فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعاد الثقة للاعبي الفريق ببطولة الدوري الممتاز، بعد سلسلة من النتائج السلبية في الجولات الماضية.



وأضاف مجدي طلبة، محلل برنامج «البريمو» على قناة «تن»: "من وجهة نظري، أن فريق الأهلي لم يمنح الفرصة للاعبي سيراميكا كليوباترا لتشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، والفريق الأحمر كان الأفضل واستحق الفوز واقتناص النقاط الثلاث للارتقاء في جدول ترتيب الدوري".



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع حرس الحدود، في مباراة مرتقبة مساء غد الثلاثاء، على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث تعد المواجهة فرصة هامة للفريق الأحمر من أجل استعادة توازنه والتقدم في جدول الترتيب، خاصة بعد نتائجه المتذبذبة خلال الأسابيع الماضية.



نتائج الأهلي الأخيرة في الدوري

حقق النادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، فوزًا ثمينًا على نظيره سيراميكا بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، بقدم اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 26 من الشوط الأول، بعد مرواغة مميزة داخل منطقة الجزاء، حيث سدد الكرة داخل شباك محمد بسام حارس سيراميكا، وهذا الفوز يعزز من معنويات الفريق قبل مواجهة حرس الحدود.