الأسوأ في مسيرته.. رقم سلبي لـ جوارديولا أمام أرسنال

حقق الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أقل نسبة استحواذ في مسيرته التدريبية أمام آرسنال، أمس الأحد، في مسابقة الدوري الإنجليزي.

واستحوذ مانشستر سيتي على الكرة بنسبة 32.8% فقط أمام آرسنال، وهي الأقل لفريق تحت قيادة بيب جوارديولا.

تعادل قاتل لـ آرسنال

وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، حيث جاء هدف مانشستر سيتي عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 9.

فيما جاء هدف مارتينيلي في الدقيقة 90+3 لصالح آرسنال.

ويحتل آرسنال المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما يأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثانى عشربرصيد 7 نقاط.