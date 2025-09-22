قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
جوتيريش: أشعر بخيبة أمل لحرمان الوفد الفلسطيني من الحضور للأمم المتحدة
ماكرون: الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح
مايعرفوش إنهم تريند.. عضو اللجنة المصرية لإغاثة غزة يكشف كواليس العثور على طفلي الرشيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز تاريخي.. مصر بطلا لكأس العالم لسيدات الميني فوتبول

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

توج  منتخبنا الوطني الأول لسيدات الميني فوتبول "كرة القدم المصغرة "  بلقب كأس العالم ، والذي  استضافته مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق  .
وفاز منتخبنا في المباراة النهائية القوية على نظيره البرازيلي 2-3 بركلات الجزاء ، عقب انتهاء المباراة بالتعادل 1/1 ، حيث تقدم منتخبنا بهدف ليارا صبري  في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة، وتعادل المنتخب البرازيلي في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول ، وشهد الشوط الثاني ندية شديدة بين الفريقين حتى انتهى اللقاء وتم اللجوء لركلات الترجيح ليفوز منتخبنا بالقاء  واللقب.
وشهد اللقاء حضور السيد مسعود بارزاني رئيس وزراء العراق ، وسردار اسماعيل مدير الشباب والرياضة بإقليم كردستان العراق ، ومحمد الدوسري رئيس الاتحاد الدولي للميني فوتبول ، ولفيف من المسؤولين العراقيين ومسؤولي الاتحاد الدولي للميني فوتبول.
وعقب اللقاء احتفلت اللاعبات مع الجهاز الفني والجماهير التي حضرت اللقاء .
من جانبه أعرب  أخمد سمير سليمان عن  سعادته بأن يكلل جهده خلال سنوات في تأسيس وقيادة اتحاد الميني فوتبول المصري ،بهذا الإنجاز التاريخي، وتوجه سمير بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب. والرياضة ، الداعم  لجميع المنتخبات الوطنية ، كما توجه سمير بالشكر للاعبات والجهاز الفني على الجهد المبذول من أجل تحقيق اللقب.
وأهدى سمير واللاعبات الكأس لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باني مصر المستقبل.
ويمثل منتخبنا اللاعبات : سهيلة حسين   ، مروة محمد  ، يارا صبري ، نورهان عمرو  ، أميرة  لطفي   ، مروة طلعت  ، أمل حسين  ، سالي منصور  ، شروق إبراهيم  ، أسماء ربيع  ، منار  حميد  ، و هايدي جابر 
بقيادة جهاز فني مكون من أحمد القاضي مديرا فنيا  ،  عزة حسين . مدرب عام  ، هشام الشباسي مدرب حراس مرمى، أحمد نحلة مدير إداري المنتخب ، لواء طبيب رضا عوض عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول طبيبا للمنتخبات.
ويرأس بعثة منتخبنا أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول ، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة IMF ، ورئيس الاتحاد العربي للعبة، وتضم البعثة فاطمة التابعي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس جهاز المنتخبات الوطنية لسيدات الميني فوتبول.
كما تضم البعثة خبير التحكيم  الدولي  الكابتن أحمد الشناوي المشرف على لجنة حكام كأس العالم من قبل الإتحاد الدولي IMF ، و حكمين مصريين يشاركان في تحكيم البطولة هما خالد أمين   ، محمد عبد المجيد ، ويرافق البعثة علي الفقي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول، عصام محمد فتح الله البدوي ،  أحمد الجيزاوي.

منتخب مصر منتخب الميني فوتبول لميني فوتبول كأس العالم كأس العالم للميني فوتبول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

ترشيحاتنا

سر الدعاء

سر الدعاء وأهمية اللجوء إلى الله عند الشدائد.. كنوز إيمانية لا تغفل عنها

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية: النبي أول من طبق قيمة الإيثار بقوله "أمتي أمتي".. صور

الإفتاء

نقصان مروءة.. الإفتاء: لا يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت بين ذوي رحم

بالصور

المسقعة المصرية..سر النكهة الغنية في طبق شهي من المطبخ التقليدي

طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة

بين السريع والذوّاق.. أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

طريقة عمل أرز بالدجاج بالوصفة الخليجية

ارز بالدجاج
ارز بالدجاج
ارز بالدجاج

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

فيديو

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد