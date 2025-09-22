إنجاز تاريخي.. مصر بطلا لكأس العالم لسيدات الميني فوتبول

توج منتخبنا الوطني الأول لسيدات الميني فوتبول "كرة القدم المصغرة " بلقب كأس العالم ، والذي استضافته مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق .

وفاز منتخبنا في المباراة النهائية القوية على نظيره البرازيلي 2-3 بركلات الجزاء ، عقب انتهاء المباراة بالتعادل 1/1 ، حيث تقدم منتخبنا بهدف ليارا صبري في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة، وتعادل المنتخب البرازيلي في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول ، وشهد الشوط الثاني ندية شديدة بين الفريقين حتى انتهى اللقاء وتم اللجوء لركلات الترجيح ليفوز منتخبنا بالقاء واللقب.

وشهد اللقاء حضور السيد مسعود بارزاني رئيس وزراء العراق ، وسردار اسماعيل مدير الشباب والرياضة بإقليم كردستان العراق ، ومحمد الدوسري رئيس الاتحاد الدولي للميني فوتبول ، ولفيف من المسؤولين العراقيين ومسؤولي الاتحاد الدولي للميني فوتبول.

وعقب اللقاء احتفلت اللاعبات مع الجهاز الفني والجماهير التي حضرت اللقاء .

من جانبه أعرب أخمد سمير سليمان عن سعادته بأن يكلل جهده خلال سنوات في تأسيس وقيادة اتحاد الميني فوتبول المصري ،بهذا الإنجاز التاريخي، وتوجه سمير بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب. والرياضة ، الداعم لجميع المنتخبات الوطنية ، كما توجه سمير بالشكر للاعبات والجهاز الفني على الجهد المبذول من أجل تحقيق اللقب.

وأهدى سمير واللاعبات الكأس لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باني مصر المستقبل.

ويمثل منتخبنا اللاعبات : سهيلة حسين ، مروة محمد ، يارا صبري ، نورهان عمرو ، أميرة لطفي ، مروة طلعت ، أمل حسين ، سالي منصور ، شروق إبراهيم ، أسماء ربيع ، منار حميد ، و هايدي جابر

بقيادة جهاز فني مكون من أحمد القاضي مديرا فنيا ، عزة حسين . مدرب عام ، هشام الشباسي مدرب حراس مرمى، أحمد نحلة مدير إداري المنتخب ، لواء طبيب رضا عوض عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول طبيبا للمنتخبات.

ويرأس بعثة منتخبنا أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول ، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة IMF ، ورئيس الاتحاد العربي للعبة، وتضم البعثة فاطمة التابعي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس جهاز المنتخبات الوطنية لسيدات الميني فوتبول.

كما تضم البعثة خبير التحكيم الدولي الكابتن أحمد الشناوي المشرف على لجنة حكام كأس العالم من قبل الإتحاد الدولي IMF ، و حكمين مصريين يشاركان في تحكيم البطولة هما خالد أمين ، محمد عبد المجيد ، ويرافق البعثة علي الفقي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول، عصام محمد فتح الله البدوي ، أحمد الجيزاوي.