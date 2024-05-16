شاومينج للطلاب الموجودين بلجان الإعدادية: صوّر امتحانك وابعته عشان تستلم الحل

نشر جروب شاومينج على تطبيق تليجرام رسالة تحريضية لطلاب الذين يستعدون لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في التاسعة صباحًا بمحافظة القاهرة.

حيث قال شاومينج للطلاب الموجودين في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 عبر تليجرام : صوّر الامتحان بتاعك تصوير واضح مع ذكر اسم المحافظة وابعت هنا عشان تستلم الحل .

من جانبها .. حذرت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة جميع الطلاب الموجودين في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من الانسياق وراء جروبات الغش الموجودة عبر تليجرام .

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : ستتم مصادرة أي هاتف محمول في حالة ضبطه مع أي طالب يحاول تصوير الورقة الامتحانية من داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وطالبت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جموع الطلاب الموجودين في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش ، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم ، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الإمتحان ، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الإمتحان .

وتنطلق اليوم الخميس امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القاهرة ، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في اللغة العربية والخط والإملاء في الفترة الاولى ، ثم يؤدي الطلاب امتحان التربية الدينية في الفترة الثانية

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني في محافظة القاهرة اليوم ،

(٢٠٠١١٩) طالباً وطالبة .

ويبلغ إجمالي عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بمحافظة القاهرة ، (١٢٢٣) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الـ ٣٥ الموجودة بمحافظة القاهرة .