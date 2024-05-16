بعد حيرة طلاب المنيا فيه أمس|سؤال معنى «أوبة» يتكرّر بامتحان إعدادية القاهرة

شمل امتحان اللغة العربية الذي تم توزيعه في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة ، أسئلة محيرة للطلاب.

حيث فوجئ الطلاب بتكرار سؤال معنى كلمة أوبة في امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة ، وهو نفس السؤال الذي أثار الجدل أمس في امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا .

وجاءت الاختيارات المتاحة للطلاب في سؤال معنى كلمة “أوبة” في امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة كالتالي ( رجعة - وفرة - نظرة - عبرة)

وتؤكد معاجم اللغة العربية أن كلمة “أوبة” تعني العودة ، وبالتالي تصبح الاجابة الصحيحة لسؤال معنة أوبة : هي "رجعة".

وقد بدأ منذ قليل طلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 امتحان اللغة العربية والخط والإملاء الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

ووفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان اللغة العربية الترم الثاني من الساعة 9 صباحا حتى 11:30 صباحا بجميع لجان محافظة القاهرة.

ومن المقرر أن تخصص الـ 20 دقيقة الأخيرة من الزمن المخصص لـ امتحان اللغة العربية والخط للإملاء وفقا لتعليمات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، (200119) طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى (1223) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الـ35.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان رسمي لها، إلى أن المديرية شكلت غرف عمليات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في جميع الإدارات التعليمية الـ35 وهي غرف عمليات متواصلة على مدار اللحظة.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 القاهرة

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

الخميس 16 مايو : اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

السبت 18 مايو : الدراسات الاجتماعية

الاحد 19 مايو : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين 20 مايو : العلوم

الثلاثاء 21 مايو : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الأربعاء 22 مايو : الهندسة

وقد حذرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 سواء مع المراقبين أو الطلاب.