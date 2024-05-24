براءة عصام صاصا من حادث دهس مواطن.. ما حقيقة الأمر؟

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، فيديو لعصام صاصا مع محامية، تحدث خلاله عن البراءة، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤل حول حقيقة البراءة.. فما القصة؟

جاء تداول الفيديو بعد ظهور إيجابية تحليل المخدرات لمؤدي المهرجانات، حيث أصدرت النيابة العامة قرار بضبطه وإحضاره على خلفية تقرير الطب الشرعي.

حادث عصام صاصا

جدير بالذكر أن مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا كان قد دهس بسيارته أبا لـ 4 أطفال في حادث على دائري المنيب ما تسبب في وفاته.

تم القاء القبض على صاصا قبل أن يتم إخلاء سبيله من قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه كفالة مالية قدرتها النيابة العامة.

بعد أيام من إخلاء سبيله، كشف تقرير الطب الشرعي ظهور المخدرات في عينة دم مطرب المهرجانات ومنها الحشيش والترامادول ومشتقات الميثامفيتامين، الأمر الذي دفع النيابة إلى الأمر بضبط وإحضار عصام صاصا.

أهالي الضحية رفضوا الصلح

بدورها قالت سامية عبد الغفار محامية المطرب إن الاتهام التي وجه له هو القتل الخطأ، مشيرة إلى أن المجني عليه مر من أمام سيارة المطرب بشكل مفاجئ.

وتابعت أن الطريق كان مظلما والإضاءة ضعيفة، وكان المتوفى يسير في مكان ليس مخصصاً لعبور المشاة، ولا يوجد به رصيف، موضحة أن المطرب كان يسير على سرعة ما بين 70 أو 80، وحاول تفاديه دون جدوى.

فيما كان المستشار علي فايز محامي أحمد مفتاح ضحية الحادث، قد أعلن أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المطرب الذي تواصل معه من دبي وأبدى رغبته في التصالح مع أسرة المجني عليه، إلا أن أهالي الضحية رفضوا الصلح وكذا الدية التي عرضها عليهم عصام صاصا.

حقيقة براءة عصام صاصا

بالبحث عن الفيديو المتداول، تبين أنه قديم وليس له علاقة بقضية دهس عصام صاصا لمواطن، حيث يرجع الفيديو إلى أكثر من عام، وكان متعلق بـ سرقة أحد مؤدي المهرجانات لـ عمل غنائي، وتوجهه صاصا للقضاء حينها وانتصر في هذه القضية، وصور هذا الفيديو المنتشر على خلفية هذه القضية.

في سياق متصل، علق عصام صاصا، على الفيديو المتداول له مع محاميته والذي يتحدث خلاله عن براءته.وقال عصام صاصا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.