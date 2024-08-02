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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أوبو تعلن عن هاتف 5G رخيص الثمن بمواصفات ممتازة.. السعر والميزات

مواصفات هاتف أوبو
مواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A3x

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن هاتفها الأحدث Oppo A3x الذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف أوبو الجديد Oppo A3x، بشاشة ذات معدل تحديث عالي ومتانة من الدرجة العسكرية ومعالج يوفر أداء قوي، كما أنه أول في سلسلة A يحمل لقب (X).

 

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مواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A3x

يأتي الهاتف الجديد بهيكل مدرع لمقاومة السقوط والصدمات، فقد اجتاز  اختبارات MIL-STD 810H العسكرية مما يجعله مقاوما للصدمات والسقوط، كما تدعي أوبو أنه أيضا مقاوما لأنواع مختلفة من السوائل، ويتميز الهاتف الذكي بوجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب وجزيرة كاميرا دائرية على اللوحة الخلفية.

مواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A3x

وأما عن شاشته فهي من نوع IPS LCD، بقياس 6.67 بوصة، بدقة HD + تبلغ 1080 × 2600 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، تدعي الشركة أن الشاشة سريعة الاستجابة للمس حتي عند استخدامها بأيدٍ مبتلة.

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتمتع هاتف أوبو Oppo A3x، بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، وتحتوي اللوحة الخلفية للجهاز على كاميرا واحدة بدقة 8 ميجابكسل.

مواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A3x

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo A3x، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 6300، والذي تم إقرانه بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت من نوع LPDDR4x، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1، يدعم الهاتف ذاكرة افتراضية بسعة 4 جيجابايت.

ويحزم هاتف أوبو Oppo A3x، بطارية بقوة 5100 مللي أمبير في الساعة، مع دعم شحن السريع بقدرة 45 وات، ويعمل الهاتف بواجهة أوبو الجديدة ColorOS 14، المستندة إلى نظام التشغيل Android 14.

يباع هاتف أوبو Oppo A3x في الهند، في اللون الأبيض والأسود والأرجواني، مقابل سعر يبدأ من 13499 روبية هندية (أي ما يعادل 7.848 جنيها مصريا).

مواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A3x
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