خبير لوائح: استعارة الأهلي لحمدي فتحي من الوكرة وعودته مرة أخرى قانونية

كشف محمد بيومي خبير اللوائح موقف حمدي فتحي من العودة مرة أخرى إلى نادي الوكرة القطري بعد إعلان الأهلي استعارته للمشاركة في بطولة كأس العالم.

وقال بيومي في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: اللوائح الدولية تقول إنه يجوز أن يسجل اللاعب في الموسم الواحد في ثلاثة أندية ولا يمارس كرة القدم في ناديين فقط.

وأضاف: وبتطبيق اللائحة على حمدي فتحي نجد أن كأس العالم للأندية في شهر يونيو ٢٠٢٥ والنادي الأهلي يستعير اللاعب من الوكرة وسيقوم بتسجيله والبطولة ستنتهي في شهر ٧

وواصل: إذا كانت فترة القيد مفتوحة في هذه الفترة بالدوري القطري يحق للاعب العودة والمشاركة مع الوكرة بشكل طبيعي.

وتابع: الإجراء قانوني ويحق للاعب العودة لفريق الوكرة القطري، ولكن لن يحق له اللعب في فريق ثالث، لذلك لابد من استكماله الموسم مع الوكرة.

وأكمل: بالنسبة لمحمود حسن تريزيجيه من الوارد ان يتم استعارته من ناديه التركي، إلى الأهلي، لأنه مع بداية كأس العالم سيكون موسم جديد.