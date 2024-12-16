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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

أستاذ تمويل: مدينة الروبيكي أكبر تجمع صناعي للجلود في الشرق الأوسط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم
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قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن ملف صناعة الجلود مهم للغاية وهذه الحرفة موجودة في مصر منذ زمن، لكن كانت تُمارس بطريقة عشوائية وغير مخططة في منطقة مجرى العيون.

مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اتجهت في الفترة الأخيرة إلى إقامة مجمع صناعي ضخم جدًا في مدينة الروبيكي ببدر، وهذه المدينة الصناعية المهمة متخصصة في واحدة من أهم المنتجات المطلوبة في العالم.

وأضاف «باغة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تتميز بريادة دولية وسمعة متميزة جدًا في صناعة الدباغة والجلود، مشيرًا إلى أن إنشاء مدينة الروبيكي للجلود جاء بعد العمل بطريقة وفكر مختلف، وهذا أدى إلى إنشاء مدينة كاملة متكاملة في صناعة الدباغة والجلود.

وتابع: «مدينة الروبيكي بها كل منشآت ومعدات دباغة الجلود، والمنتج هناك يخرج كامل الصنع ولا يحتاج إلى الذهاب إلى أي أماكن أخرى من أجل إتمام عملية التصنيع»، مؤكدًا أن الروبيكي أكبر تجمع صناعي متخصص في صناعة الجلود بالشرق الأوسط.

الروبيكي التمويل صناعة الجلود مدينة الروبيكي الشرق الأوسط

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