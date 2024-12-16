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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

السكرتير العام المساعد لبني سويف يقود لجنة للمرور على المراكز الطبية غير المرخصة

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم
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قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، بالإشراف على حملة ميدانية نفذتها لجنة حماية المستهلك في مدينة بني سويف وشرق النيل. وذلك في حضور فواز رجب نائب رئيس المدينة، أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، د. أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وأحمد سنوسي من مديرية التموين.

 

حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ الغلق الإداري لمركز وأكاديمية للعلاج طبيعي يدار بدون ترخيص، ويقدم خدمات الحجامة للمرضى دون التصريح الرسمي، وقد تم ضبط والتحفظ على كميات من الأدوات الطبية مستلزمات الحجامة، التي كانت تُستخدم في هذه الأنشطة غير المرخصة.

 

جاءت هذه الإجراءات بناءً على التعاون والتنسيق مع النقابة العامة للعلاج الطبيعي في هذا الشأن، ولما أفادت به النقابة من تلقيها العديد من الشكاوى بشأن وجود مراكز تدريب غير معتمدة تعمل في مجالي العلاج الطبيعي والحجامة، وتصدر شهادات مزورة للمتدربين.

 

وتجدر الإشارة أن اللجنة قامت بالمرور على عدد من الأسواق والمحلات والمراكز الطبية الخاصة، حيث تم تحرير محاضر لمخالفات صحية وبيئية، شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية سارية.

بني سويف السكرتير العام حملة ببني سويف

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