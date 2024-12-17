الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وانستاباي بعد قرار المركزي الأخير

يرغب المواطنين في معرفة الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها 27 ألف ماكينة، في إطار جهود البنك المركزي المصري لتوفير خدمات مصرفية تساهم في تسهيل حياة المواطنين.

حد السحب من تطبيق إنستاباي

يمكن للمواطنين السحب الفوري من خلال تطبيق "إنستاباي" عبر الحساب البنكي المسجل في التطبيق.

ويختلف الحد الأقصى للسحب بين المعاملات، حيث يصل الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة إلى 70 ألف جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى للمعاملات اليومية 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات اليومية

تتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار الساعة، لجميع البنوك المصرية. ولكن، وفقًا لتعليمات البنك المركزي، هناك حد أقصى للسحب النقدي يوميًا، سواء من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) أو من داخل فروع البنوك.

الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM

بعد التعديل الأخير من البنك المركزي، وصل الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه.

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك

وأعلن البنك المركزي عن زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية، حيث تم رفعه إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألفًا، في حين تم زيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألفًا، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات على العملاء.

كما قام البنك المركزي بتحديد رسوم السحب النقدي لكل عملية، إلا أن هذه الخدمة تبقى مجانية إذا تم السحب من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة. كما حدد البنك المركزي حدًا أقصى للمعاملات النقدية اليومية.

حد السحب اليومي من البنوك

في خطوة لتيسير العمليات المصرفية، قرر البنك المركزي في إبريل الماضي رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألفًا، مما يسهل على العملاء إتمام معاملاتهم.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM

تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بين البنوك، حيث تأتي الرسوم كما يلي:



بنك فيصل الإسلامي: 3 جنيهات.

بنك HSBC: مجانًا.

بنك ناصر الاجتماعي: جنيه واحد.

بنك QNB : اثنين جنيه.

البنك العربي الإفريقي الدولي: 3 جنيهات.

بنك التعمير والإسكان: مجانًا.

البنك التجاري الدولي: 3 جنيهات.

بنك القاهرة: 5 جنيهات.

بنك مصر: 2 جنيه.

البنك الأهلي المصري: 1.5 جنيه.

بنك مصرف أبوظبي الإسلامي: 3 جنيهات.

بنك الاستثمار العربي: 2 جنيه.

بنك كريدي أجريكول: 2 جنيه.

بنك أبوظبي الأول: 3 جنيهات.

بنك الكويت الوطني: 4 جنيهات.

بنك أبوظبي التجاري: 3 جنيهات.

بنك الإمارات دبي الوطني: 2 جنيه.

بنك الإسكندرية: 3 جنيهات.