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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

احذر.. 4 أخطاء مفاجئة أثناء القيادة تجنبها حرصا على سلامتك

الشرطة
الشرطة
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قيادة السيارة ليست مجرد مهارة، بل مسئولية تتطلب الانتباه والالتزام بالقوانين. 

ومع ذلك، هناك بعض الأخطاء الشائعة التي قد لا تبدو خطيرة، لكنها كفيلة بجعل السائق تحت رقابة المرور.

 فيما يلي أربعة أخطاء مفاجئة عليك تجنبها:

1. القيادة عن قرب

اتباع السيارة الأمامية عن قرب يعرضك للمخالفة، ليس فقط لأنه سلوك غير آمن، بل لأنه يُعتبر قيادة متهورة تزيد من فرص الحوادث، يُنصح بالالتزام بمسافة آمنة.

2. التبديل العشوائي بين المسارات (الغرز)

التنقل السريع وغير الآمن بين الحارات يجذب انتباه المرور، يُفضل الإشارة عند التبديل والقيام بذلك بحذر لتجنب مخالفات مثل القيادة المتهورة أو تغيير الحارات بشكل غير آمن.

3. السرعة الزائدة: احذر أن تكون الأسرع

السرعة وحدها قد لا تكون كافية لإيقافك، لكن إذا كنت أسرع سيارة على الطريق، فأنت في دائرة الخطر. 

لا تكن مثل "الحمار الوحشي" الذي يبرز في القطيع، بل حاول الاندماج في حركة المرور بسلاسة.

4. تجاوز سيارات الشرطة: خطوة محفوفة بالمخاطر

تجاوز سيارة شرطة أو القيادة أمامها مباشرة قد يبدو عاديًا، لكنه يجذب انتباه الضباط. 

بمجرد ملاحظتك، قد يبدأون بفحص سجلات سيارتك، ما قد يؤدي إلى الإيقاف بسبب أخطاء بسيطة كلوحات ترخيص منتهية.

القيادة الذكية مفتاح السلامة

لتجنب المخالفات، عليك بالقيادة بحكمة والاندماج بسلاسة في حركة المرور. 

تجنب الأخطاء المذكورة للحفاظ على سلامتك، لأن القيادة الذكية لا تحميك فقط من المخالفات، بل تحافظ أيضًا على سلامة الجميع على الطريق.

كيف تحافظ على القيادة الذكية؟

  • ركز على الطريق وابتعد عن التشتت.
  • استخدم الإشارات عند التبديل بين الحارات.
  • حافظ على السرعة المناسبة وتجنب الاندفاع.
  • احرص على صيانة سيارتك، وتأكد من أن أوراقها القانونية سارية.

إن الالتزام بقوانين المرور لا يضمن فقط تجنب المخالفات، ولكنه يحافظ على سلامة الجميع على الطريق، القيادة الذكية والمتزنة هي مفتاح تجنب رادار الشرطة وضمان رحلة آمنة.

سيارات المرور قوانين المرور أخطاء القيادة تجنب الشرطة

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