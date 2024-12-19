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رئيس التحرير
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ديني

دعاء نهاية العام الميلادي .. فرصة لتجديد النية والتقرّب إلى الله

دعاء نهاية العام
دعاء نهاية العام
عبد الرحمن محمد
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مع اقتراب نهاية العام الميلادي 2024، يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء نهاية العام الميلادي للتقرب إلى الله والدعاء بأن يكون العام الجديد مليئًا بالخير والبركة.

 في الإسلام، لم تُحدد صيغة معينة لدعاء نهاية العام أو بداية العام الجديد، ولكن الدعاء باب مفتوح للتقرب إلى الله في أي وقت وأي صيغة.

في نهاية كل عام، يحرص المسلم على مراجعة نفسه، غلق صفحة العام الماضي، وفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل، مع التضرع إلى الله أن يجعل العام الجديد أفضل مما مضى. لذلك نقدم في هذا المقال مجموعة من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في نهاية العام.

أدعية نهاية العام الميلادي

اللهم اجعل نهاية هذا العام خيرًا لنا ولمن نحب، اللهم اجعلها نهاية مليئة بالمغفرة والرضا والرحمة، واجعل بداية العام الجديد بداية مشرقة بنورك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية لكل هم وحزن وضيق، وافتح لنا في العام الجديد أبواب الخير والرزق والسعادة.

اللهم اجعل هذا العام آخر الأحزان، وأبدلنا فيه فرحًا وسرورًا يغمر قلوبنا، وأعنا على طاعتك وذكرك وشكرك.

يا رب، اجعل نهاية هذا العام نهاية لكل ألم وضيق، وبداية لعام مليء بالخير والسعادة لنا ولأحبائنا.

اللهم اجعل السنة القادمة سنة تحقيق الأحلام والأمنيات، وبارك لنا فيها واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا.


أدعية مستحبة في نهاية العام

اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، واجعل نهايتنا على خير، واجعلنا من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب.

اللهم اجعل نهاية هذا العام فرصة لغفران الذنوب، وزوال الهموم، وجعل حياتنا مليئة بالفرح والرضا.

اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية للألم، وبداية لحياة جديدة مليئة بالبركة والخير والسعادة.

اللهم أحيِ قلوبنا بنورك، واغفر لنا ذنوبنا، واجعل العام الجديد خيرًا مما مضى يا أرحم الراحمين.

أدعية متنوعة لنهاية العام

اللهم اجعل نهاية هذا العام فرحًا وسرورًا لنا ولأهلنا وأصدقائنا، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا.

اللهم اجعلها سنة فرج على الأمة الإسلامية، وانصرنا على أعدائنا، ووفقنا لما تحب وترضى.

اللهم اجعل نهاية هذا العام مفتاحًا للخير وبداية لكل سعادة.

اللهم يا رب الأرباب ويا مجري السحاب، اجعل هذه السنة كغيمة سريعة تمر علينا بالخير والبشرى.


دعاء بداية العام الجديد 2025

مع بداية كل عام جديد، يستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء ويطلب من الله أن يوفقه في العام المقبل، ومن الأدعية:

اللهم اجعل هذا العام عام خير وسعادة ونجاح، واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر.

اللهم اجعلها سنة بلا أوجاع ولا أحزان، واجعلها بداية لكل خير ونهاية لكل شر.

يا رب، اجعل عامنا القادم عامًا مليئًا بالفرح والنجاح والبركة، وحقق لنا ما نتمنى.

اللهم اجعل هذا العام بداية جديدة مليئة بالتوفيق والسعادة، واغفر لنا تقصيرنا في الأعوام السابقة.

فضل الدعاء 

في نهاية كل عام، يتوجب علينا أن نتذكر أن الدعاء هو العبادة التي تجمع بين الأمل والتوكل على الله. 

فاجعل دعاء نهاية العام فرصة لتجديد النية والتقرب إلى الله، وابدأ عامك الجديد بصفحة ناصعة مليئة بالحب والطاعة.

اللهم اجعل نهاية هذا العام خيرًا لنا جميعًا، واكتب لنا أيامًا أجمل في السنة الجديدة، وكل عام وأنتم بخير.

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