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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

لو عايز تتخلص من الهم والغم وضغوط الحياة .. أمين الإفتاء ينصح بأربعة أمور

4 أمور تخلصك من الهموم
4 أمور تخلصك من الهموم
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أكد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية اتباع الأسباب الشرعية التي أوصانا بها الإسلام للتخفيف من الهموم والكروب. 

جاء ذلك خلال حديثه في إحدى البرامج الفضائية ، حيث استعرض الشيخ شلبي مجموعة من النصائح الروحانية والشرعية التي تساعد الإنسان على تجاوز الأزمات النفسية والشعور بالسكينة.

آيات القرآن مفتاح السكينة
بدأ الشيخ محمود حديثه بالإشارة إلى أهمية قراءة آيات من القرآن الكريم، موضحًا أن سورًا مثل الفاتحة، آية الكرسي، المعوذتين، الإخلاص، وسورًا أخرى كـ"ياسين"، "الملك"، و"الواقعة"، لها أثر بالغ في تهدئة النفس وتخفيف الهموم.

وأضاف أن هذه السور ليست مجرد تلاوات، بل هي وسيلة لفتح أبواب الرحمة والطمأنينة.

الدعاء من القلب قبل اللسان
وتطرق الشيخ إلى دور الدعاء في التخلص من الهم، مشددًا على ضرورة أن يكون الدعاء نابعًا من القلب قبل أن ينطق به اللسان. واستشهد بصيغة دعاء سيدنا يونس "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، كأحد الأدعية التي تحمل معاني الاستغاثة والخضوع لله. 

وأوضح أن الأهم في الدعاء ليس حفظ الصيغ فقط، بل الاحساس العميق بالكلمات التي يقولها الإنسان.

الاستغفار والصلاة على النبي
وأشار الشيخ محمود إلى أن الاستغفار يعد من الوسائل الفعالة في تغيير الحال إلى الأفضل، حيث قال: "الاستغفار يجلب الرزق، يزيل الكرب، ويحسن من حال الإنسان". 

كما دعا إلى الإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما لها من فضل عظيم في فتح أبواب الفرج والرحمة.

الصبر مفتاح الفرج
وعن دور الصبر، وصفه الشيخ محمود بأنه "الكلمة السحرية" التي تفتح أبواب الرحمة. وأكد أن الصبر مع الدعاء والصلاة على النبي يمثل مزيجًا قويًا يعين الإنسان على مواجهة أزماته وتحقيق الفرج من الله.

الاستغفار الصلاة على النبي أمين الفتوى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى للتخلص من الهم والغم الدعاء من القلب

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