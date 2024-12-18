قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جداول امتحانات الترم الأول 2025 جميع الصفوف في 7 محافظات.. تفاصيل وصور
الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على هذه المناطق
درجات الحرارة المتوقعة في طقس اليوم الأربعاء 18-12-2024
الأمم المتحدة تعتمد قرارًا روسيًا لمكافحة النازية الجديدة
مصرع وإصابة 5 أشخاص سقط عليهم عمود «ضغط عالي» بقنا
طالبة تلقي نفسها من الطابق الرابع بالمدينة الجامعية بأسيوط.. لهذا السبب
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 18-12-2024
«الغندور»: عمر كمال أحد أسباب خسارة الأهلي أمام باتشوكا
لو مسافر .. ننشر قائمة بمواعيد قطارات الصعيد المكيفة والروسية العادية
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18-12-2024
بعد خسارة جائزة أفضل لاعب إفريقي|«الغندور»: لا أفهم سبب تقليل البعض من «زيزو»
استقالة جديدة بالحكومة الكندية وسط تأزم الموقف السياسي لجستن ترودو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

صلاة قيام الليل من أعظم العبادات.. أفضل الأدعية المستحبة

صلاة قيام الليل
صلاة قيام الليل
×

صلاة قيام الليل من أعظم العبادات التي تُقرب العبد من الله سبحانه وتعالى، فهي وقت خاص يمتلئ بالسكينة والهدوء، حيث ينفرد المسلم بربه بعيدًا عن مشاغل الدنيا وهمومها. هذا الوقت يُعد فرصة ذهبية للمناجاة والدعاء وطلب المغفرة، إذ تُفتح فيه أبواب السماء ويُستجاب فيه الدعاء.

وقد ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له». لذلك، يُنصح بالحرص على اغتنام هذا الوقت بالدعاء والصلاة.

ومن الأدعية المستحبة التي يمكن ترديدها في قيام الليل:

1. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيّم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.


2. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبتُه، وكل خطيئة أخطأتُها.


3. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعصمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي علا كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الرزق، وتغير الأحوال، وانزع عني كل هم وغم يا أرحم الراحمين.


4. اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا تُستجاب.


5. اللهم اجعل لي من كل همّ فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم فرّج كرب المكروبين، واقضِ دين المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين.


6. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

وقت قيام الليل 

الوقت الأنسب لقيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء ويستمر حتى أذان الفجر، وأفضل أوقاته الثلث الأخير من الليل، حيث السكينة والطمأنينة. اجعل هذا الوقت من يومك مليئًا بالصلاة والدعاء، وابدأ ولو بركعات قليلة وأدعية بسيطة، فإن الله لا يرد دعاء من دعاه في هذا الوقت المبارك.

كيفية صلاة قيام الليل صلاة قيام الليل دعاء صلاة قيام الليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 هدايا من العيار الثقيل.. بشري سارة من الحكومة للمواطنين بداية 2025

تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بأسيوط

ادعولهم بالرحمة.. الصور الأولى لضحايا حادث تصادم سيارتين بأسيوط

كولر

رحيل 3 لاعبين عن الأهلى بأمر مارسيل كولر.. من هم؟

كولر و كهربا

كولر يبرئ كهربا أمام محمد رمضان.. فما السبب

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة .. أسعار الدواجن في الأسواق

جروس

جروس يعقد جلسة مع الأهلي قبل انطلاق التدريبات

اللاجئين - أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ضوابط جديدة لتواجد اللاجئين على أرض مصر

ترشيحاتنا

فوائد ماء سلق المكرونة

فوائد مذهلة للشعر والبشرة.. لا ترمي ماء سلق المكرونة بعد اليوم

طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش

بأكثر من وصفة.. طريقة عمل القرنبيط المقلي وفي الفرن

طريقة عمل البطاطس بالبيض

مناسبة للعشاء .. طريقة عمل البطاطس بالبيض

بالصور

اقترب على نصف المليون.. سعر خيالي لفستان نور الغندور من باريس|شاهد

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

ماذا يحدث عند شرب الزنجبيل في الشتاء؟.. وطرق مختلفة لتحضيره

فوائد تناول مشروب الزنجبيل الساخن
فوائد تناول مشروب الزنجبيل الساخن
فوائد تناول مشروب الزنجبيل الساخن

كن أول من يشاهد سيارة BMW M3 موديل 2028

BMW M3 2028
BMW M3 2028
BMW M3 2028

نصائح هامة للتصدي للابتزاز العاطفي.. تعرف على أسبابه وأبرز أنواعه

الابتزاز العاطفي
الابتزاز العاطفي
الابتزاز العاطفي

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أرقام جديدة.. قيمة المعاش للمحالين من الخدمة في 1 يناير 2025

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تفاصيل مهمة قبل انطلاق امتحانات منتصف العام

مرض منى فاروق

غيبوبة وشلل في المعدة.. وضع الفنانة منى فاروق على أجهزة تنفس صناعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

المزيد