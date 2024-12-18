صلاة قيام الليل من أعظم العبادات.. أفضل الأدعية المستحبة

صلاة قيام الليل من أعظم العبادات التي تُقرب العبد من الله سبحانه وتعالى، فهي وقت خاص يمتلئ بالسكينة والهدوء، حيث ينفرد المسلم بربه بعيدًا عن مشاغل الدنيا وهمومها. هذا الوقت يُعد فرصة ذهبية للمناجاة والدعاء وطلب المغفرة، إذ تُفتح فيه أبواب السماء ويُستجاب فيه الدعاء.

وقد ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له». لذلك، يُنصح بالحرص على اغتنام هذا الوقت بالدعاء والصلاة.

ومن الأدعية المستحبة التي يمكن ترديدها في قيام الليل:

1. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيّم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.



2. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبتُه، وكل خطيئة أخطأتُها.



3. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعصمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي علا كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الرزق، وتغير الأحوال، وانزع عني كل هم وغم يا أرحم الراحمين.



4. اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا تُستجاب.



5. اللهم اجعل لي من كل همّ فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم فرّج كرب المكروبين، واقضِ دين المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين.



6. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

وقت قيام الليل

الوقت الأنسب لقيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء ويستمر حتى أذان الفجر، وأفضل أوقاته الثلث الأخير من الليل، حيث السكينة والطمأنينة. اجعل هذا الوقت من يومك مليئًا بالصلاة والدعاء، وابدأ ولو بركعات قليلة وأدعية بسيطة، فإن الله لا يرد دعاء من دعاه في هذا الوقت المبارك.