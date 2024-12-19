يعد كوكيز الكاكاو من أكثر المخبوزات شهرة حيث يحبها الكبار والأطفال فشكلها جذاب ومذاقها شهي ويعزز الشعور بالسعادة كما يمكن تناوله فى المدارس ووضعه فى اللانش بوكس.

يحب عدد كبير من الأشخاص تناول كوكيز الكاكاو خاصة عند الشعور بجوع الشتاء ويكن له متعة خاصة عند إعداده فى المنزل كما أن تكلفة شرائه من الخارج تكن عادة مرتفعة فكلما كان مصنوع من خامات جيدة وبطريقة احترافية كلما ارتفع سعره لذا ترغب الكثير من الأمهات تعلم طريقة تحضيره .

نعرض لكم طريقة عمل كوكيز الكاكاو بمذاق شهي وشكب جذاب مثل أفخم محلات المخبوزات والفنادق وذلك من خلال خطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كوكيز الكاكاو:

٢٠٠ جرام زبدة

١/٢ كوب سكر بودرة

١ ملعقة كبيرة ماء ساخن

١ صفار بيض

فانيليا

١/٢ ٢ كوب دقيق

١/٣ كوب كاكاو خام

100 جرام شوكولاتة

للتزيين

شكولاتة سائلة

أو كريمة سائلة

طريقة عمل كوكيز الكاكاو :