يعد كوكيز الكاكاو من أكثر المخبوزات شهرة حيث يحبها الكبار والأطفال فشكلها جذاب ومذاقها شهي ويعزز الشعور بالسعادة كما يمكن تناوله فى المدارس ووضعه فى اللانش بوكس.
يحب عدد كبير من الأشخاص تناول كوكيز الكاكاو خاصة عند الشعور بجوع الشتاء ويكن له متعة خاصة عند إعداده فى المنزل كما أن تكلفة شرائه من الخارج تكن عادة مرتفعة فكلما كان مصنوع من خامات جيدة وبطريقة احترافية كلما ارتفع سعره لذا ترغب الكثير من الأمهات تعلم طريقة تحضيره .
نعرض لكم طريقة عمل كوكيز الكاكاو بمذاق شهي وشكب جذاب مثل أفخم محلات المخبوزات والفنادق وذلك من خلال خطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير كوكيز الكاكاو:
٢٠٠ جرام زبدة
١/٢ كوب سكر بودرة
١ ملعقة كبيرة ماء ساخن
١ صفار بيض
فانيليا
١/٢ ٢ كوب دقيق
١/٣ كوب كاكاو خام
100 جرام شوكولاتة
للتزيين
شكولاتة سائلة
أو كريمة سائلة
طريقة عمل كوكيز الكاكاو :
- في وعاء كبير أو فى العجان الكهربائي اخفقي صفار البيض والزبدة والسكر والفانيليا معا فى آن واحد .
- أضيفي الدقيق والكاكاو على الخليط السابق وقلبيهم جيدا ثم ضعي الماء الساخن وتقلب جميع المكونات جيدا.
- شكلي عجينة الكوكيز واصنعي منها أقراص ودوائر متناسقة كما يمكن تزينها بزخارف يدوية بسيطة أو على شبكة حديد ثم ضعيها في صينية فرن مبطنة بورق زبدة أو مدهونة سمنة على أنتتركي مسافة مناسبة بين كل قطعة وأخرى.
- ادخلى كوكيز الكاكاو فى الفرن الساخن وانتظرى حتى النضج واخريجها فورا من الفرن واتركيها فى الهواء الطلق حتى تبرد ثم ضعيها فى طبق التقديم وتزين بصوص الشيكولاتة السائلة أو الكريمة أو تترك بدون تزيين.