قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريم محمود عبد العزيز: كواليس "الهنا اللي أنا فيه" كانت مليانة ضحك وهزار
حواس: الآثار ربحت 20 مليون جنيه من زيارة يوتيوبر أمريكي بخلاف الدعايا
القصة الكاملة لسائق مطروح.. ادعى العثور على 8 ملايين جنيه وكرمته الأوقاف
42 حزبا سياسيا يرحبون بإعلان القاهرة.. ويؤكدون: قمة دول الثماني تحمل فرصا كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية
ننشر صور ضحايا بيارة المنوفية .. الأهالي ينتظرون الجثامين أمام المستشفي ..صور
أيمن بهجت قمر: محمد رمضان ليس رقم واحد في السينما
بعد يومين.. صرف مرتبات شهر ديسمبر
الزمالك يقع في فخ التعادل أمام فريق سيراميكا كليوباترا
باقي 10 أيام على التقديم.. شروط المعاش المبكر لمواليد الثمانينات
أكسيوس: أكبر دبلوماسية في الخارجية الأمريكية تزور سوريا الأيام المقبلة
أعراض متحور كورونا الجديد XEC .. علامات مميزة
تحذير من الأرصاد: صقيع وأمطار على هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة: بناء الأجيال مسؤولية كبيرة وأمانة في عنق الجميع

الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة
الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة
إيمان طلعت
×

أكد الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، أن مسؤولية تربية الأطفال وبنائهم تعد أمانة عظيمة في أعناق الجميع، سواء الأسرة أو المؤسسات التعليمية أو الدينية أو المجتمع بشكل عام، لافتا إلى إن الطفولة هي مرحلة تأسيسية لبناء الإنسان القادر على حمل راية الوطن والنهوض به في المستقبل، فالأطفال هم قادة الغد الذين سيحملون مسؤولية الدفاع عن الوطن والمحافظة على قيمه ومكتسباته.

وأوضح الدكتور أيمن أبو عمر، خلال فتوى له، أن مفهوم "بناء الأمل" يتجاوز كونه مجرد مسئولية، ليكون رؤية استراتيجية تهدف إلى إعداد شباب قادر على قيادة الأمة وتحقيق التقدم والازدهار، مع الحفاظ على القيم والمبادئ التي ترسخها الحضارة المصرية، لافتا إلى أن أطفال اليوم هم شباب المستقبل وهم من سيبنون المجد والحضارة، وسيحافظون على كرامة وعظمة هذا الوطن."

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن المسؤولية تجاه الأطفال لا تقتصر فقط على الأب والأم، بل تشمل كل المؤسسات التي تشارك في بناء وعي الأطفال، سواء كانت دينية أو تعليمية، مؤكدا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف في تربية الأطفال بشكل سليم، مشيرًا إلى أن كل فرد في المجتمع مسؤول عن توجيه هذا الطفل ورعايته حتى يصبح فردًا فاعلًا ومؤثرًا في المجتمع.

كما شدد الدكتور أبو عمر على أن الأطفال هم "أحباب الله"، وأن مرحلة الطفولة تعد من أفضل مراحل حياة الإنسان، قائلا: “كلنا نتمنى أن تعود تلك المرحلة في حياتنا، لأنها مرحلة البراءة والنقاء التي تشكل الأساس الذي نبني عليه مستقبلاً مشرقًا.”

تربية الأطفال بناء الأمل الاطفال احباب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا

«شوبير» يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن كهربا

الفنانة هالة صدقي

قرار عاجل من النيابة في اتهام الفنانة هالة صدقي بالنصب

الدكتور مصطفى مدبولي

3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء اليوم .. تفاصيل

تأثير الأوميجا 3 على القلب والأوعية الدموية

ماذا يحدث للقلب والأوعية الدموية عند تناول الأوميجا 3؟.. لن تتوقعها

ذهب

توقعات سعر الذهب في 2025 بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي.. ترشيح لاعب شهير معتزل مديرا للكرة

الطقس في مصر

أمطار تضرب هذه المناطق ليلا .. تستمر على بعض المحافظات غدا| تفاصيل الطقس

وفاة محمد مهدي عويس مالك قنوات بانوراما دراما

وفاة مالك قنوات بانوراما دراما مهدي عويس

ترشيحاتنا

جروس

نجم الزمالك السابق مطلوب في الفريق بعد عودة جروس.. من هو؟

الانقلاب الشتوي

الانقلاب الشتوي.. ما هو "أبرد" يوم في السنة وماذا يحدث فيه؟

إصابة لاعبين وحرمان من كأس مصر .. ماذا يحدث للنادي الأهلي؟

إصابة لاعبين وحرمان من كأس مصر.. ماذا يحدث للنادي الأهلي؟

بالصور

فوائد مذهلة.. تأثير تناول الثوم اليابس على الجهاز الهضمي؟

فوائد الثوم اليابس على الجهاز الهضمي
فوائد الثوم اليابس على الجهاز الهضمي
فوائد الثوم اليابس على الجهاز الهضمي

لو بتاكل برا.. وصفات تعالج من التلبك المعوى والتسمم الغذائي

التلبك المعوى
التلبك المعوى
التلبك المعوى

هتقبض منه عائد شهري مرتفع.. زحام شديد أمام مكاتب البريد للفوز بأقوى حساب توفير

زحام مكاتب البريد
زحام مكاتب البريد
زحام مكاتب البريد

انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لوحدة أمراض الجهاز الهضمي والكبد بجامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد