الحوثي: الجماعة في حرب مفتوحة مع تل أبيب والولايات المتحدة وبريطانيا

أكد زعيم ميليشيا الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي أن جماعته في حرب مفتوحة مع تل أبيب والولايات المتحدة وبريطانيا، مؤكدا أن جماعته ستستمر في التصعيد واستهداف السفن في البحر الأحمر دعما للفلسطينيين - حسب زعمه.

واشار الحوثي في كلمة له إن قصف الاحتلال الذي استهدف فجر الخميس موانئ الحديدة ومحطتي كهرباء في صنعاء لن يثنيهم عن مواصلة استهداف الأراضي المحتلة ونصرة فلسطين.

وأكد أن غارات الاحتلال التي أسفرت عن مقتل 9 مدنيين جاءت تزامنا مع إطلاق الحوثيين صاروخين باليستيين فرط صوتيين على تل أبيب.

وشنت مقاتلات جيش الاحتلال غارات على مناطق مختلفة في صنعاء والحديدة، طالت محطات للطاقة وميناءي رأس عيسى والصليف بمدينة الحديدة.

وفي وقت سابق ، حذررئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن من يمس إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً للغاية في إشارة منه إلي ميليشيا الحوثي اليمينة.

وفي بيان له قال نتنياهو "بعد حركة حماس وحزب الله ونظام الأسد في سوريا، أصبح الحوثيون تقريباً الذراع الأخير المتبقي لمحور الشر الإيراني".

وأتم بيانه قائلا: "يتعلم الحوثيون وسيتعلمون بالطريقة الصعبة أن من يمس إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً للغاية".