لا تنسى شرب الماء في الشتاء لهذه الأسباب.. احذر

كثير من الناس لا يدركون أن الجفاف يحدث في الطقس البارد، يحدث الجفاف عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من السوائل ليعمل بشكل صحيح، بغض النظر عن درجات الحرارة في الخارج، فإن الحفاظ على ترطيب الجسم أمر مهم على مدار العام.

في كل مرة تتعرق فيها أو تتبول ، يفقد جسمك الماء، وقد يكون من الصعب ملاحظة تعرقك في الطقس البارد، لذا انتبه عندما ترتدي ملابس ثقيلة، وحتى عندما لا تتعرق، تفقد الماء من خلال الجلد، وقد يتسبب الهواء الجاف الناتج عن التدفئة الداخلية في إصابتك بالجفاف دون أن تلاحظ ذلك، ولا يؤدي نقص الماء إلى الجفاف فحسب، بل قد يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى والتهابات المسالك البولية والإمساك.

يشكل الماء ما يقرب من 60-70% من أجسامنا وهو ضروري لتنظيم أنظمتنا الجسدية للوظائف اليومية، الماء ضروري لنقل العناصر الغذائية، وإزالة الفضلات من الجسم، ودعم الجهاز المناعي، وترطيب الأنسجة والأعضاء، والحفاظ على ضغط الدم وكذلك الحفاظ على درجة حرارة الجسم المناسبة. هذا مهم لمنع انخفاض حرارة الجسم إذا كنت في الخارج في فصل الشتاء.

علامات الجفاف

بالإضافة إلى العلامة الواضحة للشعور بالعطش، هناك مؤشرات أخرى تشير إلى أنك لا تحصل على ما يكفي من السوائل، وتشمل علامات الجفاف الإمساك وجفاف الفم أو تشقق الشفاه والجلد والصداع وصعوبة التركيز والتهيج والشعور بالإغماء أو الدوار وسرعة ضربات القلب.

نصائح للبقاء رطبًا في الشتاء:

اشرب السوائل الدافئة إذا وجدت صعوبة في شرب الماء البارد عندما يكون الجو باردًا في الخارج، يمكن أن يساعد احتساء الماء الدافئ أو شاي الأعشاب الساخن أو المرق الدافئ في ترطيب جسمك.

تضمين الفواكه والخضروات الغنية بالمياه مثل الخضروات الورقية الخضراء، والحمضيات، والبطيخ، والطماطم، والخيار.

تجنب الإفراط في تناول الكافيين الذي قد يؤدي إلى الجفاف، الكافيين مدر طبيعي للبول، مما يعني أنه قادر على طرد الماء والشوارد من الجسم.

المصدرmassgeneral