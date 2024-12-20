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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

5 أكلات غنية بالكالسيوم.. أكثر من تناول الحليب يوميا

الكالسيوم
الكالسيوم
نهى هجرس
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يحتوي الكالسيوم على العديد من الوظائف المهمة، وتشمل هذه الوظائف المساعدة في بناء العظام والحفاظ على صحة الأسنان وتنظيم انقباضات العضلات، بما في ذلك ضربات القلب، والتأكد من تخثر الدم بشكل طبيعي ، ويمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى حالة تسمى الكساح عند الأطفال، وهشاشة العظام أو لين العظام في وقت لاحق من الحياة.

مصادر الكالسيوم

تشمل مصادر الكالسيوم ما يلي:

الحليب والجبن ومنتجات الألبان الأخرى
الخضروات الورقية الخضراء - مثل الكرنب والبامية ولكن ليس السبانخ (تحتوي السبانخ على مستويات عالية من الكالسيوم ولكن الجسم لا يستطيع هضمها كلها)
مشروبات الصويا المضاف إليها الكالسيوم
الخبز وأي شيء مصنوع من الدقيق المدعم
الأسماك التي تأكل عظامها – مثل السردين

ما كمية الكالسيوم التي أحتاجها؟

يحتاج البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 64 عامًا أو أكثر إلى 700 ملجم من الكالسيوم يوميًا.

يجب أن تكون قادرًا على الحصول على كل الكالسيوم الذي تحتاجه من نظامك الغذائي اليومي.

ماذا يحدث إذا تناولت كمية كبيرة من الكالسيوم؟

تناول جرعات عالية من الكالسيوم (أكثر من 1500 ملج يوميا) قد يؤدي إلى آلام في المعدة والإسهال .

المصدر nhs

الكالسيوم هشاشة العظام نقص الكالسيوم مصادر الكالسيوم كمية الكالسيوم التي أحتاجها

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