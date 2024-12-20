مصر أكتوبر: حجم استثمارات الدولة في 2024 يؤكد خطواتنا على الطريق الصحيح

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن ترؤس مصر قمة مجموعة الثماني النامية يؤكد دورها الريادي والمحوري في منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى أن أجندة القمة شملت العديد من القضايا الساخنة على الساحة وأهمها غزة وفلسطين وسوريا.

وأضافت مديح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قمة مجموعة الثماني النامية شملت العديد من المحاور الاقتصادية والسياسية، مشيدة بحجم استثمارات الدول النامية في مصر خلال 2024، وهذا الأمر يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح نحو الجمهورية الجديدة.

تابعت رئيس حزب مصر أكتوبر، مصر في مقدمة العالم على جميع المستويات من حيث حجم الاستثمارات، لافتة إلى أن مصر دولة سلام وليست دولة حرب هناك معاهدات مع العدو الصهيوني يجب الالتزام بها ولا يمكن أن تلتفت القيادة السياسية إلى الأصوات الشاذة التي تبحث عن الخراب والدمار.