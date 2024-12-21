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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 21-12-2024

الذهب
الذهب
محمد صبيح
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ننشر أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 21-12-2024 ، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 313.75 ريال سعودي، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية حوالي 2195.50 ريال سعودي. هذه الأسعار تعكس تأثيرات الأسواق العالمية والتبادل العملات على الأسعار المحلية.

أسعار الذهب المختلفة في السعودية

سعر الذهب عيار 24: 313.75 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 22: 287.50 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 21: 274.50 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 18: 235.25 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 14: 183.00 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 12: 156.75 ريال سعودي

سعر الأونصة: 9756.00 ريالا سعوديا

سعر الجنيه الذهب: 2195.50 ريال سعودي

سعر الأونصة بالدولار: 2605.03 دولار أمريكي

أسعار الذهب في المملكة السعودية اليوم

تتفاوت أسعار الذهب في السعودية بناءً على العيار والوحدة المستخدمة. على سبيل المثال، سعر جرام الذهب عيار 24 هو أعلى من سعر جرام الذهب عيار 22، حيث يبلغ 313.75 ريال سعودي مقابل 287.50 ريال سعودي لعيار 22. هذا التفاوت يعكس الفرق في الجودة والقيمة بين العيارات المختلفة.

الأونصة والجنيه الذهب

 الأونصة والجنيه الذهب هما من أكثر الوحدات استخدامًا في الأسواق المحلية والدولية. سعر الأونصة الذهبية في السعودية يبلغ حوالي 9756.00 ريالا سعوديا، بينما سعر الجنيه الذهب يبلغ حوالي 2195.50 ريال سعودي.

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية حوالي 2605.03 دولار أمريكي.

تعكس أسعار الذهب في السعودية تأثيرات الأسواق العالمية والتبادل العملات على الأسعار المحلية. ويُعتبر الذهب عنصرًا أساسيًا في الاستثمارات والحفاظ على القيمة، ويُستخدم في العديد من الصناعات مثل صناعة المجوهرات والمالية.

ريال سعودي أسعار الذهب في السعودية الذهب

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