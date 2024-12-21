أحمد سليمان يوضح حقيقة رفضه لـ جروس: مين قال إني زعلان

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن علاقته بمدرب الفريق الجديد جروس.

وقال أحمد سليمان في تصريحات مع الاعلامي مهيب عبد الهادي: اللي قال إني زعلان على وجود جروس يجيب ليا دليل، أنا مبسوط بجروس.



وتابع : فكرة إن جروس يجي بسرعة، ده أكبر دليل على العلاقة الطيبة بينه وبين الزمالك وجماهيره.

طلبات مدرب الزمالك الجديد



وقال الإعلامي محمد الليثي خلال تصريحات فضائية عبر أون سبورت: مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتمع مع كريستيان جروس، وحدد لكريستيان جروس مدرب الزمالك، فترة تنتهي بعد مرور 10 أيام، للوقوف على تدعيمات الفريق في مختلف المراكز، ولمعرفة أسماء اللاعبين الراحلين عن النادي.

وتابع الإعلامي محمد الليثي: الزمالك يفاوض لاعبا محترفا وأخر من الدوري المصري، لكنه حاليا يتشاور مع جروس، لمعرفة طلباته



حقيقة مباراة الزمالك واتحاد جدة



وأشارت تقارير صحفية إلى اتفاق الزمالك على خوض لقاء ودي مع اتحاد جدة في المملكة، وهو ما سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

نفى لؤي مشعبي رئيس نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم حقيقة التقارير المتداولة بشأن مواجهة الزمالك وديًا



من جهته، قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، إن كل ما يتردد حول هذه المباراة الودية غير صحيح بالمرة.



وأوضح مدير الكرة بنادي الزمالك ، في تصريحات صحفية: لا يوجد اتفاق حول مواجهة الاتحاد بشكل رسمي بين الناديين.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.