قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين حادث الدهس فى مدينة ماجديبورج الألمانية
مصدر سعودي يكشف مفاجأة مدوية بشأن مرتكب حادث دهس ألمانيا
اتضربت من زوجى الأول والثانى.. تصريحات نارية من رانيا يوسف
بسبب جروس| أزمة داخل نادي الزمالك.. ماذا يحدث؟
البيئة: إطلاق منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح للمستثمرين
ضحايا بالعشرات.. القبض على مرتكب حادث دهس ألمانيا | فيديو
قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي
برد ولا كورونا؟|أعراض المتحور XEC الجديد.. 5 علامات مميزة
هل ثواب الصلاة مع الزملاء في العمل تعدل الجماعة بالمسجد؟.. الموقف الشرعي
قبل امتحانات نصف العام.. خبير تربوي يحذر الطلاب والأهالي من هذه الأخطاء
الجرام بـ 3765 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت
3 وزراء يتفقدون أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تطلق أول ميني فان هجينة "قابلة للشحن ثنائي الاتجاه"

تويوتا ميني فان
تويوتا ميني فان
عزة عاطف
×

بدأت تويوتا رحلتها في تقديم سيارات هجينة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكانت ألفارد واحدة من أولى السيارات الصغيرة التي تحصل على تقنية هجينة. 

واليوم، تواصل العلامة اليابانية ريادتها من خلال تقديم نسخة هجينة قابلة للشحن لسيارات ألفارد وفيلفاير، لتصبح هذه الإصدارات الأولى من نوعها في اليابان.

بطارية متطورة ومدى كهربائي مذهل

السيارتان الجديدتان مزودتان ببطارية ليثيوم أيون مدمجة تحت الأرضية، مما يتيح قطع مسافة تصل إلى 73 كيلومترًا بالكهرباء فقط، وفقًا لمعيار WLTC. 

وعلى الرغم من تفاؤل هذا المعيار، فإن الأداء المتوقع في دورات WLTP أو اختبارات وكالة حماية البيئة قد يكون أقل قليلاً. ومع ذلك، تظل هذه النتيجة مثيرة للإعجاب لفئة الميني فان.

أداء يجمع بين القوة والكفاءة

تعتمد ألفارد وفيلفاير PHEV على محرك بنزين سعة 2.5 لتر يعمل بسحب الهواء الطبيعي، مدعومًا بمحركات كهربائية على المحورين الأمامي والخلفي. 

يوفر النظام الهجين قوة إجمالية تبلغ 302 حصان، مع نظام E-Four الذي يضمن أداءً ديناميكيًا ودفعًا رباعيًا متقدمًا.

شحن سريع وفعّال

يُمكن شحن البطارية حتى 80% خلال 38 دقيقة باستخدام شاحن سريع بقدرة 50 كيلو وات. 

كما تدعم السيارات خاصية الشحن ثنائي الاتجاه، مما يسمح باستخدام السيارة كبنك طاقة لتشغيل الأجهزة أو توفير الكهرباء في حالات الطوارئ.

تعمل البطارية على خفض مركز الثقل بمقدار 35 ملم، مما يُحسن من استقرار السيارة وراحة القيادة. ومع خزان الوقود الممتلئ والبطارية المشحونة بالكامل، يُمكن للسيارتين توفير طاقة تكفي لاستهلاك منزلي يصل إلى خمسة أيام ونصف.

تتميز الطرازات بعناصر فاخرة مثل عجلات قياس 19 بوصة، بطانة سقف من جلد السويد، ولمسات خشبية تُضفي شعورًا بالأناقة. 

سعر تويوتا ميني فان الكهربائية 

كل هذه التفاصيل تأتي مع أسعار تبدأ من 68 ألف دولار لألفارد و69 ألف دولار لفيلفاير.

بفضل التصميم المبتكر والتكنولوجيا الهجينة القابلة للشحن، تُعد ألفارد وفيلفاير خيارًا مثاليًا للعائلات الباحثة عن الراحة، الأداء القوي، والكفاءة البيئية، مما يُظهر التزام تويوتا بالمضي قدمًا في تحقيق مستقبل مستدام.

تويوتا سيارات سيارة هجينة ميني فان ميني فان كهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

طبيب وصهيوني وملحد .. تفاصيل جديدة عن منفذ حادث الدهس بألمانيا

الاهلي

سيغادر الفريق قريبا .. إعلامي يصدم جماهير الأهلي بهذا الخبر

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الصف الاول الثانوي

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الصف الأول الثانوي | تفاصيل وصور

الارصاد الجوية

الأكثر بردوة.. هيئة الأرصاد تحذر في أول أيام الشتاء من سقوط أمطار

إيهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يفجر مفاجأة عن واقعة عمر كمال عبد الواحد بالأهلي

عمر كمال

إكرامي يكشف مفأجاة نارية بشأن إصابة عمر كمال

حالة الطقس

أول أيام الشتاء.. مفاجأة في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

إيهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يكشف مصير على معلول مع النادي الأهلي

ترشيحاتنا

تحصين مواشٍ

تحصين أكثر من 228 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

مخابز

تحرير 606 محاضر للمخالفين بمخابز وأسواق دمياط

وزيرالصحة ومحافظ بني سويف

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان مستشفى التأمين الصحي

بالصور

في ساعة ونصف.. الصين تختبر طائرة أسرع من الصوت تنقلك من لندن لنيويورك

الصين تختبر طائرة تنقل الركاب من لندن إلى نيويورك في ساعة ونصف
الصين تختبر طائرة تنقل الركاب من لندن إلى نيويورك في ساعة ونصف
الصين تختبر طائرة تنقل الركاب من لندن إلى نيويورك في ساعة ونصف

من سلفة عائلية إلى إمبراطورية عالمية.. قصة نجاح دار الأزياء ديور

كريستيان ديور
كريستيان ديور
كريستيان ديور

ملين طبيعي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي يوميا ؟

فوائد تناول الكيوي يوميا
فوائد تناول الكيوي يوميا
فوائد تناول الكيوي يوميا

تركيز 70%.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة الداكنة؟

فوائد تناول الشوكولاتة الداكنة
فوائد تناول الشوكولاتة الداكنة
فوائد تناول الشوكولاتة الداكنة

فيديو

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد