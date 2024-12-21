تويوتا تطلق أول ميني فان هجينة "قابلة للشحن ثنائي الاتجاه"

بدأت تويوتا رحلتها في تقديم سيارات هجينة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكانت ألفارد واحدة من أولى السيارات الصغيرة التي تحصل على تقنية هجينة.

واليوم، تواصل العلامة اليابانية ريادتها من خلال تقديم نسخة هجينة قابلة للشحن لسيارات ألفارد وفيلفاير، لتصبح هذه الإصدارات الأولى من نوعها في اليابان.

بطارية متطورة ومدى كهربائي مذهل

السيارتان الجديدتان مزودتان ببطارية ليثيوم أيون مدمجة تحت الأرضية، مما يتيح قطع مسافة تصل إلى 73 كيلومترًا بالكهرباء فقط، وفقًا لمعيار WLTC.

وعلى الرغم من تفاؤل هذا المعيار، فإن الأداء المتوقع في دورات WLTP أو اختبارات وكالة حماية البيئة قد يكون أقل قليلاً. ومع ذلك، تظل هذه النتيجة مثيرة للإعجاب لفئة الميني فان.

أداء يجمع بين القوة والكفاءة

تعتمد ألفارد وفيلفاير PHEV على محرك بنزين سعة 2.5 لتر يعمل بسحب الهواء الطبيعي، مدعومًا بمحركات كهربائية على المحورين الأمامي والخلفي.

يوفر النظام الهجين قوة إجمالية تبلغ 302 حصان، مع نظام E-Four الذي يضمن أداءً ديناميكيًا ودفعًا رباعيًا متقدمًا.

شحن سريع وفعّال

يُمكن شحن البطارية حتى 80% خلال 38 دقيقة باستخدام شاحن سريع بقدرة 50 كيلو وات.

كما تدعم السيارات خاصية الشحن ثنائي الاتجاه، مما يسمح باستخدام السيارة كبنك طاقة لتشغيل الأجهزة أو توفير الكهرباء في حالات الطوارئ.

تعمل البطارية على خفض مركز الثقل بمقدار 35 ملم، مما يُحسن من استقرار السيارة وراحة القيادة. ومع خزان الوقود الممتلئ والبطارية المشحونة بالكامل، يُمكن للسيارتين توفير طاقة تكفي لاستهلاك منزلي يصل إلى خمسة أيام ونصف.

تتميز الطرازات بعناصر فاخرة مثل عجلات قياس 19 بوصة، بطانة سقف من جلد السويد، ولمسات خشبية تُضفي شعورًا بالأناقة.

سعر تويوتا ميني فان الكهربائية

كل هذه التفاصيل تأتي مع أسعار تبدأ من 68 ألف دولار لألفارد و69 ألف دولار لفيلفاير.

بفضل التصميم المبتكر والتكنولوجيا الهجينة القابلة للشحن، تُعد ألفارد وفيلفاير خيارًا مثاليًا للعائلات الباحثة عن الراحة، الأداء القوي، والكفاءة البيئية، مما يُظهر التزام تويوتا بالمضي قدمًا في تحقيق مستقبل مستدام.